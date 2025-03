GP China F1 | Max Verstappen maakt zich op voor eerste sprint: dit zijn de tijden

De Grand Prix van China organiseert voor het tweede jaar op rij een sprintrace. Vorig jaar trok Max Verstappen - koning van de sprint - daar aan het langste eind. Bekijk hier hoe laat je dit jaar moet inschakelen voor de sprint én de race op zondag.

Een week na de eerste race van het seizoen, in Australië, is het alweer tijd voor de GP van China. Op het circuit van Shanghai hoopt Verstappen zijn tweede racewin op rij in het immense Aziatische land te pakken. Lewis Hamilton is met zes zeges de recordhouder in China, maar dat hadden er nog véél meer kunnen zijn.

Buitenlandse media trekken conclusie voor 'agressieve', 'gevaarlijke' en 'indrukwekkende' Max Verstappen Max Verstappen moest zondag genoegen nemen met een tweede plaats in de Grand Prix van Australië. De buitenlandse media zijn onder de indruk van zijn kwaliteiten in de kletsnatte omstandigheden op het Albert Park Street Circuit in Melbourne, maar zien zeker ook dat er werk aan de winkel is. In de openingsrace moest Verstappen namelijk de zege aan Lando Norris laten. De Nederlander bevestigde desondanks zijn status als viervoudig wereldkampioen.

Vanaf 2020 werd de grand prix namelijk vier jaar lang niet verreden door de coronapandemie. China ging veel strenger met de regels om dan veel andere landen. Pas in 2024 durfde het land weer een grand prix te hosten. Guanyu Zhou werd dat jaar de eerste Chinese coureur die een F1-race reed in eigen land.

Sprint in China

Verstappen is - zoals eerder gezegd - de absolute koning van de sprintraces in de Formule 1. De teller staat op liefst elf zeges, de eerstvolgende concurrenten op de lijst hebben er 2: Valtteri Bottas en Oscar Piastri. In totaal werden er pas achttien sprints gehouden in de geschiedenis van F1. Daar komen er dit jaar weer zes bij.

Tijden GP China F1

Vrijdag

Eerste vrije training: 04.30 uur - 05.30 uur

Sprintkwalificatie: 08.30 uur - 09.15 uur



Zaterdag

Sprint: 04.00 uur - 05.00 uur

Kwalificatie: 08.00 uur - 09.00 uur



Zondag

Race: 08.00 uur - 10.00 uur

Stokoud record

De snelste raceronde ooit dateert nog altijd uit 2004, toen Michael Schumacher in een razendsnelle Ferrari met V10-motor een tijd van 1.32.238 neerzette. Ter vergelijking: Verstappen pakte vorig jaar pole position in 1.33.660, in een auto met 'maar' zes cilinders.

Lewis Hamilton won het vaakst in China: zes keer. Hij maakte deze winter de overstap van Mercedes - waar hij zes van zijn zeven wereldtitels mee pakte - naar Ferrari. Mercedes had al even geen winnende auto meer en de Brit hoopt bij de Italiaanse renstal weer serieus mee te doen om de prijzen. Al beloofde de openingsrace in Australië weinig goeds.