GP Miami F1 | Max Verstappen kijkt hoopvol vooruit naar race in Verenigde Staten: dit zijn de tijden

Max Verstappen maakt zich op voor de zesde grand prix van het seizoen. Het gaat allemaal nog niet vlekkeloos voor de Nederlander, maar hij heeft in Miami zeker wat om naar uit te kijken. Lees hier de tijden waarop je moet inschakelen voor de Grand Prix van Miami.

De race in de spectaculaire Amerikaanse stad staat sinds 2022 op het programma. Verstappen won in het debuutjaar en vervolgens ook in 2023. Afgelopen jaar was Lando Norris sneller, maar werd Verstappen alsnog tweede én won hij de sprintrace. De viervoudig wereldkampioen kan dus zeker zeggen dat het circuit hem ligt.

En dat heeft hij ook wel nodig, gezien de start van dit seizoen. Eén zege in vijf grands prix is weinig, voor Verstappens doen. McLaren-coureur Oscar Piastri won al drie races en leidt dan ook het WK-klassement. Ook Norris staat boven de Nederlander.

Hoopvol bericht voor Max Verstappen in zijn jacht op de vijfde wereldtitel: 'Dán hebben we de snelheid' Max Verstappen knokt zich al vijf Formule 1-races een ongeluk tegen de snelheid van de McLarens. Maar dat zou over een tijdje zomaar anders kunnen zijn. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een zeer hoopvolle update gegeven.

Aankomende updates bij Red Bull

Gelukkig is er goed nieuws. Red Bull-adviseur Helmut Marko beloofde in de komende weken de nodige updates en verwacht dat de auto bij de Grand Prix van Emilia-Romagna (Imola) dezelfde snelheid heeft als de McLarens. Hopelijk volgen een paar van die updates al Miami, zodat Verstappen en Yuki Tsunoda in ieder geval kunnen aanhaken bij de snelste auto's van dit moment.

Er staat dit jaar in Miami wederom een sprintrace op het programma, de tweede van het seizoen na China. Daarom hebben de coureurs maar één vrije training om de auto en het circuit te leren kennen. Dat laatste kan in het voordeel van Verstappen werken, die de baan al goed kent. Máár het kan er ook voor zorgen dat de monteurs bij Red Bull na één training de juiste set-up van de auto nog niet hebben gevonden.

Max Verstappen laat grote rivaal vol twijfels achter: 'Hij is daarin anders dan de rest' Max Verstappen was jaren het uithangbord van Red Bull, maar hier en daar lijken er wat scheurtjes te ontstaan. Om die reden wordt de Formule 1-coureur wel eens gekoppeld aan teams als Mercedes en Aston Martin. Maar Lando Norris ziet een heel ander scenario ook wel voor zich.

Tijden F1 GP Miami

Vrijdag

Eerste vrije training: 18.30 uur - 19.30 uur

Sprintkwalificatie: 22.30 uur - 23.14 uur



Zaterdag

Sprintrace: 18.00 uur - 19.00 uur

Kwalificatie: 22.00 uur - 23.00 uur



Zondag

Race: 22.00 uur - 00.00 uur

Hoogzwangere Kelly Piquet krijgt in opvallende outfit veel bewondering De geboorte van de baby van Kelly Piquet en Max Verstappen komt steeds dichterbij, maar dat weerhoudt de hoogzwangere moeder er niet van om nog regelmatig te poseren in bijzondere kleding. Ditmaal deelt het model beelden uit Parijs.

Baby Max Verstappen

Het zou zomaar kunnen dat Verstappen na het raceweekend vader wordt. Zijn vriendin Kelly Piquet is hoogzwanger en volgens Marko is zijn na de GP van Miami uitgerekend, al weet je nooit zeker of dat natuur meewerkt. Verstappen gaf in ieder geval al aan dat hij geen race zou overslaan voor de bevalling. Piquet lijkt op Instagram al te hebben verklapt dat het een dochter wordt, nadat zij een foto onbedoeld online zette.