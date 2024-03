Grand Prix van Australië: bekijk hier de hoogtepunten van VT1 en VT2

Max Verstappen begon het raceweekend met twee keer P2 bij de Grand Prix van Australië. Er was een beschadigde vloer voor de Nederlander, een rode vlag na een crash van Alex Albon en Lando Norris (VT1) en Charles Leclerc (VT2) waren de snelsten.

Verstappen eindigde de eerste vrije training vrij kort achter Norris. Toch beschadigde hij zijn vloer, waardoor hij VT2 veel later begon dan de rest. "Helaas ging het wat rommelig door wat er gebeurde in de eerste vrije training", vertelde Verstappen tegenover zijn eigen website over de werkzaamheden. Ook bij Williams moeten ze aan de bak na de crash van Albon, al is het maar de vraag of ze met twee coureurs aan de start staan.

'Een groot ongeluk': problemen bij Williams door eigen fout, mogelijk maar één coureur bij GP Australië Williams kon de vrijdag van de Grand Prix van Australië niet slechter beginnen. Teambaas James Vowles zag vanaf de pitmuur dat Alex Albon zijn FW46 in de muur boorde en daarbij flinke schade opliep. Williams heeft geen reservechassis bij, dus moet er een oplossing komen. Vowles denkt erover na om Albon in de auto van collega Logan Sargeant te zetten.

Tweede vrije training

In de tweede vrije training eindigde Verstappen ruim achter Leclerc, al maakt de Nederlander zich nog geen zorgen. "Ferrari is snel, maar wij kunnen ook nog wel wat dingen finetunen. Dus er is niets geks of zorgwekkends. We moeten de auto gewoon een beetje finetunen."