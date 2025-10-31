Adrian Newey is enorm onder de indruk van Max Verstappen. De Managing Technical Partner van Aston Martin werkte jarenlang bij Red Bull en ziet in dat de Nederlander 'uitmuntend is' en looft ook zijn volwassenheid.

Newey werkte in zijn loopbaan met een hoop legendarische F1-coureurs waaronder Verstappen. Sinds dit seizoen werken de twee niet meer direct samen, maar de engineer is nog altijd onder de indruk van de Nederlander. De veerkracht die Verstappen liet zien tijdens de afgelopen races is volgens Newey 'uitmuntend'. Dat vertelt hij in de James Allen On F1-podcast. Ook noemt hij de volwassenheid van Verstappen 'verbluffend' na de moeilijke jeugd die hij had.

Kijkend naar de specifieke kwaliteiten van Verstappen, vindt Newey vooral het mentale aspect bewonderenswaardig. Bijvoorbeeld de manier waarop hij met de druk omgaat in bijvoorbeeld de tijden dat het minder ging in de races. "Het lijkt alsof hij, wat er ook in zijn leven gebeurt, wanneer hij die helm opzet en in de auto stapt, al het lawaai kan uitzetten en zich volledig kan concentreren op racen. Dat vind ik enorm indrukwekkend voor een sporter."

Ayrton Senna

Newey werkte ook een tijdje samen met de F1-legende Ayrton Senna. De engineer schetst hoe de Braziliaan een van de meest nieuwsgierige coureurs was waar hij ooit mee werkte. Volgens Newey vroeg Senna bij elke test de reden achter de manier waarop de engineer het aanpakte, wat hem een 'uitzonderlijk' coureur maakte. Ditzelfde zag de engineer ook bij Verstappen in de tijd dat de twee samenwerkten.

Verstappen

Na de ijzersterke GP's in Austin en Mexico City is Verstappen weer helemaal terug in het WK-klassement bij de F1. De titelverdediger liep fors in op de voormalige klassementsleider Oscar Piastri. De Australiër werd in Mexico officieel ingehaald op de ranglijst door zijn teamgenoot Lando Norris. De volgende Grand Prix vindt plaats in Brazilië op 9 november. Die race wist Verstappen in 2019, 2023 en 2024 al eens op zijn naam te schrijven. Daarmee hoort hij ook bij de favorieten voor de huidige editie.