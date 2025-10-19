Oscar Piastri heeft het erg moeilijk tijdens de GP in Austin. Na zijn teleurstellende sprintrace gaf hij een openhartig interview waarin hij liet weten dat het even niet zo lekker met hem gaat.

De teleurstellende prestaties begonnen al in de sprintrace. Daar was het na een bocht al klaar voor Piastri, aangezien zijn auto het begaf en hij uitviel. Vervolgens was het ook in de kwalificatie weer kommer en kwel voor de huidige nummer één in het klassement voor het wereldkampioenschap. Piastri eindigde als zesde en dat klinkt voor Verstappen en Lando Norris als muziek in de oren. Zij starten respectievelijk op plek één en twee tijdens de daadwerkelijke race van zondag.

"Het is een worsteling voor me"

In een openhartig interview na de race laat de Australiër weten dat het hele weekend al 'een worsteling' voor hem is geweest. "Ik heb niet het gevoel dat ik grote fouten heb gemaakt wat het rijden betreft. Het klikte gewoon niet. k voelde me gewoon niet echt op mijn gemak in de auto, en dat is denk ik het verhaal van dit weekend. Ik denk echter niet dat dat het verhaal van de afgelopen paar weekenden is geweest", vertelt een teleurgestelde Piastri over zijn mindere prestaties in de stad in Texas.

Toch heeft Piastri ook een uitleg voor de mindere prestaties in Austin. Volgens hem heeft hij op het moment 'weinig vertrouwen in de auto' en hij merkt op dat dit op een circuit als die in Texas funest kan zijn. Door de vele bochten kun je veel tijd verliezen met het remmen en Piastri denkt dat dit een reden is van zijn teleurstellende werk op het Circuit of the Americas.

GP van Austin

De GP van Austin begint zondag om 21:00 uur Nederlandse tijd. Verstappen mag dus vanaf pole position starten en Norris zal vlak achter hem beginnen. Op dit moment is het gat tussen Verstappen en klassementsleider Piastri nog fors. De Australiër staat met 336 punten aan kop. Daarna volgt Norris nog met 314 en Verstappen is terug te vinden op plek drie met 281 punten.