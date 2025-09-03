Isack Hadjar beleefde in Nederland zijn beste grand prix-weekend uit zijn nog prille carrière. De coureur van Racing Bulls kwalificeerde zich als vierde en werd uiteindelijk mede door de uitvalbeurt van Lando Norris derde. Het aandenken aan de GP van Nederland overleefde het echter niet.

Hadjar kreeg net als winnaar Oscar Piastri (McLaren) en thuisheld Max Verstappen van Red Bull Racing een handgemaakt trofee. De 20-jarige Fransman glunderde van trots en dat moest natuurlijk met het hele team op de gevoelige plaats worden vastgelegd. Daar ging het echter mis, want toen Hadjar de bokaal op de grond wilde zetten, ging-ie stuk tot zijn eigen verbazing.

"We zullen lijm voor je kopen om de beker te maken", reageerde het sociale media-team van Racing Bulls tussen al het feestgedruis. Dat hoeft niet, want Hadjar krijgt een nieuw exemplaar van Royal Delft, dat de keramische bokaal maakte en schilderde.

'We werken er hard aan'

"We willen natuurlijk dat de coureur op de derde plaats de trofee krijgt die hij verdient, dus we maken een nieuwe voor Hadjar", zei een woordvoerder van maker Royal Delft op de website motorsport.com. "Wanneer de nieuwe bokaal gereed is, weet ik niet, maar we werken er hard aan. Het gebroken exemplaar mag hij houden. Het is toch een herinnering aan een voor hem onvergetelijk moment."

De situatie van Hadjar deed denken aan 2023, toen Lando Norris bij de Grand Prix van Hongarije de porseleinen trofee van Max Verstappen brak. De Nederlander kreeg een nieuwe, Norris is sindsdien extra voorzichter met prijzen als hij op het podium staat.

Eerste 'Red Bull-podium' in lange tijd

Naast Verstappen stond er met Hadjar eindelijk weer iemand op het podium met een Red Bull-auto, al was het van het zusterteam. Dat was voor het eerst sinds 2024, toen Sergio Pérez nog als teamgenoot van de Nederlander reed. Voor Hadjar was het een mooi moment; hij was de jongste Fransman ooit die het podium betrad van een F1-race.