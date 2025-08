Lewis Hamilton wist tijdens de Grand Prix van Hongarije genoeg: het werd tijd dat hij vervangen werd bij Ferrari. En de iconische Bernie Ecclestone is het daarmee eens. "Ik wil niet dat hem iets ergens overkomt."

De inmiddels 94-jarige Ecclestone was ruim veertig jaar de baas van de Formule 1, tot zijn afscheid in 2017. Niet gek dat er om zijn mening werd gevraagd door Daily Mail, nadat zevenvoudig wereldkampioen Hamilton hardop zijn twijfels over zijn eigen kunnen uitsprak. De Britse coureur vroeg zich na de kwalificatie in Hongarije af of hij niet vervangen moest worden bij Ferrari. "Want ik ben momenteel compleet nutteloos."

Ecclestone zei daar desgevraagd over: "Hamilton was en is waarschijnlijk nog steeds heel getalenteerd. Maar zoals bij veel grote sportpersoonlijkheden die de top bereiken, komt ooit de onvermijdelijke weg naar beneden." Zijn voorstel is: hou ermee op. Gooi de handdoek in de ring.

'Totale reset'

Hamilton won zeven wereldtitels in zijn carrière, waarmee hij gedeeld recordhouder is met Michael Schumacher. Een achtste lijkt er voorlopig niet te komen. "Hij heeft een totale reset nodig. Lewis is vermoeid. Hij doet al heel zijn leven wat hij nu doet. Het wordt tijd dat hij zijn focus op iets totaal anders gaat richten."

Ecclestone wil niet dat hem iets ergs overkomt. Zeker omdat hij niet voor een wereldtitel vecht. "Waarom moet hij in deze fase van zijn leven dan alles op het spel zetten? Het risico nemen dat hij twee jaar aan zijn bed is gekluisterd met een gebroken rug of iets anders naars? Dat is het niet waard."

Steun vanuit Ferrari

Formule 1-teambaas Fred Vasseur nam het na het grand prix-weekend in Hongarije voor zijn goedbetaalde (naar verluidt 80 miljoen euro per jaar) coureur op. "Soms ben je vlak na de race, of vlak na de kwalificatie, erg teleurgesteld en is de eerste reactie heftig. Ik kan de situatie perfect begrijpen", zei Vasseur. "Hamilton is gefrustreerd, maar niet gedemotiveerd."