Nelson Piquet jr. (39) is de broer van Kelly Piquet en zij is weer de vriendin van F1-wereldkampioen Max Verstappen. Zo bezien kan je Piquet jr. dus de schoonbroer noemen van Verstappen. Sowieso is hij de oom van de dochter die de Red Bull-coureur en Kelly Piquet dit jaar kregen, Lily.

Nelson Piquet jr. heeft zelf, net als zijn vader Verstappen, racebloed door de aderen stromen. Hij schopte het ook tot de F1 en reed 28 races voor Renault. Zijn beste prestatie was een tweede plek bij de Grand Prix van Duitsland in 2008. Na twee seizoenen was het F1-avontuur over voor de Braziliaan.

Wel is Piquet jr. vanaf de zijlijn betrokken bij de F1-wereld. Hij geeft bijvoorbeeld zijn mening in de podcast ' Pelas Pistas', Portugees voor 'Over de wegen'. In de nieuwe editie daarvan mikt hij kritiek op coureur Franco Colapinto, die volgens Piquet jr. "met zichzelf in de knoop zit."

'Verloor zijn verstand'

Colapinto debuteerde vorig jaar in de F1 met een paar races voor Williams. De Argentijn kwam dit seizoen terecht bij het team Alpine, als reserverijder, maar maakte promotie toen dat team coureur Jack Doohan aan de kant schoof. Colapinto werd daarna een vaste rijder. Hij heeft het echter lastig. Zo crashte hij op Imola en ook is het bepaalt niet zo dat Colapinto de punten hard opeenstapelt.

"Wat Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen onderscheidt, die jongens hebben een beetje meer talent, maar het grote verschil is hun geest. Daniel Ricciardo verloor zijn talent niet, hij verloor zijn verstand", zegt Piquet jr. Hij trekt een vergelijking tussen Colapinto en de Australische ex-coureur Ricciardo, jarenlang bij Red Bull de teamgenoot van Verstappen. Piquet jr. is dus van mening dat het ook bij Ricciardo mentaal mis ging.



Dom

"Colapinto lijkt zijn verstand te hebben verloren", zegt Piquet jr. "Hij is niet traag, want dat heeft hij al laten zien bij de start in drie opeenvolgende kwalificatierondes zonder ervaring in de F1. Hij is niet dom, maar dan speelt er iets met zijn hoofd en helaas komt er een punt waarop de sterkste, meest agressieve, zelfverzekerde geesten de overhand krijgen."