Max Verstappen is de komende weken in de continenten Noord- en Zuid-Amerika, voor races in Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten. De Formule 1-coureur zou daar zomaar eens hoogbezoek kunnen krijgen van zijn vriendin Kelly Piquet en hun dochtertje.

De 36-jarige Piquet kan lang niet bij elke Formule 1-race van haar vriend aanwezig zijn. Verstappen (28) reist namelijk de hele wereld over, terwijl Piquet zorg heeft voor hun kleine baby Lily. Het Braziliaanse model deelde dinsdagavond een story op Instagram, waarbij ze aangaf onderweg te zijn naar haar geboorteland. Lily lijkt ook mee te vliegen.

Kelly's vader Nelson Piquet is nog altijd woonachtig in Brazilië. Hij won in de jaren 70 drie wereldkampioenschappen in de Formule 1. Het zou niet gek zijn als de racefamilie een kijkje neemt bij de grand prix in São Paulo, al staat die race pas op 9 november op het programma. Het zou de eerste keer zijn dat Lily, die eind april van dit jaar is geboren, bij een race gaat kijken.

Grand Prix van Mexico

Eerst wordt de Grand Prix van Mexico afgewerkt. Verstappen en zijn collegacoureurs stappen komend weekend al de auto in. De Nederlander is recordhouder op het Autodromo Hermanos Rodriguez met vijf overwinningen. Gezien zijn vorm in de tweede seizoenshelft, lijkt de viervoudig wereldkampioen ook dit jaar de favoriet.

Verstappen slaat de eerste vrije training over. Red Bull is verplicht om twee keer per jaar een rookie in de auto te zetten. Arvid Lindblad mag vrijdag een uurtje in de wagen van Verstappen rijden. Ook Lando Norris heeft de pech dat hij een training moet overslaan: Pato O'Ward stapt in zijn McLaren.

Verstappen vs. McLaren

Norris en Verstappen zitten Oscar Piastri op de hielen in de strijd om de wereldtitel. Mad Max stond na de Grand Prix van Nederland nog 104 punten achter op Piastri, maar heeft het gat inmiddels teruggebracht naar 40 punten. Met nog vijf raceweekenden - met twee sprintraces - is er dus nog van alles mogelijk. Norris staat 26 punten achter op zijn teamgenoot.