Hoogzwangere vriendin van F1-kampioen Max Verstappen steelt de show met babybuik bij groot toernooi in andere sport

Kelly Piquet, de Braziliaanse vriendin van F1-wereldkampioen Max Verstappen, is begin mei 2025 uitgerekend. Dan worden de dochter van voormalig coureur Nelson Piquet en de Red Bull-coureur de ouders van hun eerste gezamenlijke kindje. De hoogzwangere Piquet laat vrijdag zien hoe haar babybuik er momenteel uitziet.

Piquet is afgereisd naar Monte Carlo, waar een groot tennistoernooi wordt gehouden. Het ATP-toernooi van Monte Carlo is een van de grotere graveltoernooien op de tenniskalender. Te oordelen naar haar bijschrift bij haar foto's op Instagram is Piquet uitgenodigd door een groot modemerk.

Op die foto's valt er natuurlijk vooral één ding op: haar 'baby bump'. Ze wil, kan en hoeft die natuurlijk ook helemaal niet te verbergen en showt haar buik vol trots, gekleed in een grijze outfit. Er is ook een grappige foto waarop ze tussen enkele modellen staat, die juist helemaal geen uitpuilend figuur hebben, zodat haar buik des te meer opvalt.

1 jaar zwanger

"Alweer een jaar met Replay bij de Rolex Monte Carlo Masters", zo meldt Piquet. Waarop een grappenmaker reageert: "1 jaar zwanger". Velen menen dat de geliefde van Max Verstappen er geweldig uitziet.

"Je straalt", is enkele keren te lezen. Ook wordt er gegokt op het geslacht van de baby. "Het wordt een meisje, niets kan me op andere gedachten brengen", valt te lezen. In een eerdere story op Instagram leek Piquet dat inderdaad te verklappen.

McLaren

Ook is er een F1-inhoudelijke reactie: "Stuur je mannetje naar McLaren. We kunnen Red Bull niet meer uitstaan". Daarmee doelt de schrijver van het bericht vermoedelijk op het gedoe achter de schermen bij het team. Het rommelt al tijden bij Red Bull, dat in korte tijd diverse belangrijke engineers en bestuurders zag vertrekken.

Race missen

Mei omvat in totaal drie races: Miami (4 mei), Emilia-Romagna (18 mei) en Monaco (25 mei). De uitgerekende datum van Piquet is 6 mei, wat betekent dat er toch een kans bestaat dat Verstappen de geboorte van zijn eerste kind mist als het eerder komt, aangezien hij dan in Miami zal zijn voor de zesde grand prix van het seizoen 2025.