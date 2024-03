Jos Verstappen denkt dat machtsstrijd Red Bull niet snel zal eindigen: 'Kan nog wel even duren'

Max Verstappen heerst in de Formule 1, maar bij zijn team Red Bull rommelt het enorm achter de schermen. Het lijkt erop dat er machtsstrijd bezig is waarbij teambaas Christian Horner, adviseur Helmut Marko en Jos Verstappen, de vader van Max, een belangrijke rol spelen. Verstappen senior denkt dat het einde nog niet in zicht.

"Gezien de omstandigheden denk ik dat het nog wel even doorgaat", vertelde Verstappen senior aan Sporza. Hij was in België om zelf te racen. Waar zoon Max in de Formule 1 onverslaanbaar lijkt, kan zijn vader er ook wat van. Jos is nog altijd actief in de rallywereld en won twee weekenden op rij in België. Na afloop kreeg hij uiteraard ook vragen over wat er precies bij het team van zijn zoon aan de hand is.

Verstappen senior liet zich eerder al heel hard uit over teambaas Christian Horner, die onder vuur ligt doordat een vrouwelijke medewerker hem heeft beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. "Ja, dat is zeker een bepaalde machtsstrijd. Het hoort erbij, maar het is ook noodzakelijk dat er rust in de tent komt."

Jos sprak zich een aantal weken geleden dus duidelijk uit, maar het lijkt erop dat Red Bull om de tafel is gaan zitten met de oud-coureur, Horner en adviseur Helmut Marko om ervoor te zorgen dat ze elkaar niet meer publiekelijk aan zullen vallen. Het lijkt erop dat er in de machtsstrijd twee kampen zijn: het team Marko met de steun van de familie Verstappen tegen het kamp Horner.

Heeft Max er last van?

In de top van het team rommelt het, maar voor de rest valt daar niets van te merken. Verstappen won tenslotte de eerste twee races van het seizoen: "De auto draait zeer goed. Tussen Max en de engineers is er ook niets aan de hand. Belangrijk is dat hij blijft winnen en dat doet hij ook."



Tot nu toe lijkt de onrust binnen het team dus nog geen invloed te hebben op Max, maar volgens zijn vader heeft hij er wel degelijk last van: "Hij kan een bepaald gedeelte wel uitschakelen. Alleen krijgt hij er na afloop veel vragen over en dat vindt hij niet fijn. Maar het hoort wel bij de Formule 1."

Op naar Australië

Het hele Formule 1-circus verplaatst zich komende week richting Australië. Daar staat zondag de derde Grand Prix van het seizoen op het programma in Melbourne. Voor de autosportliefhebbers gaat het wel een heel zwaar weekend worden, want door het tijdverschil met Australië is er weinig ruimte om uit te slapen.