Jos Verstappen luidt noodklok bij Red Bull: 'Team dreigt uiteen te vallen'

Met het vertrek van meesterontwerper Adrian Newey bij Red Bull Racing wordt het scenario dat Jos Verstappen eerder dit jaar voorspelde wellicht werkelijkheid. De vader van de wereldkampioen in de Formule 1 luidt nu de noodklok over de situatie bij de renstal.

"Het team dreigt uiteen te vallen. Daar was ik eerder dit jaar al bang voor", vertelt Jos Verstappen aan De Telegraaf. "Voor de interne rust is het belangrijk dat sleutelfiguren aan boord blijven. Dat is nu niet het geval."

Vertrek Newey

Daarmee doelt hij op het vertrek van Adrian Newey. "Hij gaat weg en eerder dit jaar leek het er ook op dat Helmut (Marko, red.) weggestuurd zou worden. Voor de toekomst is dat niet goed."

Red Bull bevestigt vertrek meesterontwerper Adrian Newey: 'Hij stapt uit de Formule 1' Adrian Newey gaat weg uit de Formule 1. Red Bull Racing heeft het vertrek van de meesterontwerper woensdagochtend bevestigd. Zijn vertrek hing al in de lucht, maar is per begin 2025 definitief. Newey was sinds 2006 de ontwerper van diverse kampioenschapwinnende Red Bull-auto's, onder andere die van Max Verstappen.

Daar waar het op de baan allemaal voor de wind gaat bij Red Bull, is het achter de schermen chaos bij de renstal. Christian Horner werd aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag tegenover een medewerker bij het team en hij en Marko kunnen niet samen door één deur.

Marko staat er juist om bekend een sleutelfiguur te zijn binnen Red Bull voor het kamp van Max Verstappen. De wereldkampioen is enorm gehecht aan de Oostenrijkse adviseur binnen het team.

Speculaties

De uitspraken van vader Jos komen niet uit de lucht vallen. Al langer beginnen er scheuren te ontstaan binnen de succesvolle renstal en die scheuren lijken maar niet gemaakt te worden. Sterker nog: de fundering van de goede prestaties lijkt weg te vallen.

Daardoor wordt er ook veel gespeculeerd over de toekomst van Verstappen bij Red Bull. Woensdag kwam naar buiten dat Mercedes in hem de ideale opvolger van de vertrekkende Lewis Hamilton ziet. Zij zouden bereid zijn om de Nederlander drie keer zoveel salaris te betalen als de Engelsman die zeven keer wereldkampioen werd in de Formule 1.