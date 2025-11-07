Jos Verstappen is met zijn zoon Max Verstappen op pad. Dit weekend zijn ze in Braziilë voor de plaatselijke Grand Prix. Verstappen senior maakt van die gelegenheid gebruik om enkele uitspraken van een ex-collega van Max te corrigeren.

Het is niet standaard dat Jos Verstappen aanwezig is bij de races van Verstappen. Vroeger wel, maar inmiddels is de zoon van Jos een doorgewinterde coureur met vier wereldtitels op zijn naam. Max' vader wil ook zelf racen en mede daardoor laat hij heel wat raceweekenden aan zich voorbij gaan.

Sergio Perez

Maar Brazilië kon en wilde Jos Verstappen, vroeger de teamgenoot van racelegende Michael Schumacher bij Benetton, ook weer een keer aandoen. Toen hij door De Telegraaf werd gevraagd om te reageren op enkele statemetns van Sergio Perez, gaf Jos Verstappen frank en vrij zijn mening.

De Mexicaan, die volgend seizoen terugkeert in de F1 bij de nieuwe renstal Cadillac, deed het elk jaar aan de zijde van Verstappen wat slechter. Tot het punt werd bereikt dat Red Bull eigenlijk niet anders kon dan Perez vervangen. Onlangs zei Checo dat het geen wonder is dat zijn prestaties alsmaar zwakker werden, want de auto werd volgens hem steeds meer aangepast op de rijstijl en wensen van Max Verstappen.

'Ik zou dat ook zeggen'

Jos Verstappen heeft dat verhaal nu al zo vaak gehoord en vindt het tijd om voor eens en altijd te vertellen hoe het echt zit. "In het geval van Pérez zou ik dat ook zeggen", zegt Verstappen spottend.

