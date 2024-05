Keiharde kritiek op Formule 1-race in Monaco: 'Ze moeten het zo snel mogelijk afschaffen'

De GP van Monaco was afgelopen weekend voor het grootste gedeelte een saaie race. Op het stratencircuit is het bijna onmogelijk om in te halen en gebeurde er weinig. Max Verstappen vond er geen bal aan en als het aan sportmarketeers Chris Woerts en Jaap Stalenburg ligt, kappen ze er ook zo snel mogelijk mee in het steenrijke land.

Charles Leclerc won in zijn thuisland eindelijk de Grand Prix van Monaco, maar verder gebeurde er op een enkele crash na weinig bijzonders. In de podcast SportClash blikken Stalenburg en Woerts terug op de race, waarin Max Verstappen voor de tweede keer in korte tijd niet wist te winnen. Stalenburg hoopt dat de Nederlander snel de draad weer oppakt: "Die hele fraaie file in het centrum van Monaco tussen de jachten door van oligarchen, dat was natuurlijk nog een treurige vertoning voor hem."

'Het is filerijden'

Treurig, dat vindt Woerts vooral van de hele GP zelf. "Dat hele Monaco is een groot schouwspel, doen ze alleen maar voor die prins", denkt Woerts. Wat hem betreft rijden ze er nooit meer in een Formule 1-auto. "Ze moeten snel die Grand Prix van Monaco afschaffen, het voegt helemaal niets toe. Het is filerijden. Als je als eerste start, weet je dat je als eerste eindigt als er geen mechanische problemen komen. Max kon nergens inhalen."

Niet alleen de twee podcastmakers, maar ook Max Verstappen zelf vond er geen klap aan. "Het was zooooo saai", zei Verstappen na de race tegen iedereen die het kon horen. "Ik kon gewoon niets doen. Het lijkt wel alsof je hier vijf seconden per rondje sneller moet zijn om iemand te kunnen inhalen."

Hoewel Verstappen nog 31 punten voorsprong heeft op Leclerc in de WK-stand, neemt de spanning door zijn zesde plaats toch wat toe in het klassement. Woerts denkt dat de onrust bij Red Bull, waar teambaas Christian Horner al maanden onder vuur ligt, voor de mindere prestaties zorgt. "Zolang er geen duidelijkheid is over Horner en zijn positie, blijft het ook voor de monteurs een hele moeilijke weg."

Stalenburg vindt het wel goed voor de sport dat Verstappen ook een paar keer geen vuist kan maken in een race. Hij betwijfelt zelfs of de drievoudig wereldkampioen opnieuw zijn titel prolongeert. Daar begrijpt Woerts dan weer niets van. "Hij is zo talentvol en heeft zo'n goede wagen", vindt Woerts. Volgens hem komt de nieuwe WK-titel niet in gevaar als de situatie bij zijn team verbetert. "Hij moet er voor zorgen dat er weer rust in de tent komt."