Kelly Piquet en dochter zagen Max Verstappen 'gelukkig' weer winnen: 'Anders dachten ze dat het ongeluk bracht'

Penelope, de dochter van Kelly Piquet, was bij de Formule 1-race in Australië te gast bij Max Verstappen. Zij zag de Nederlander al vroeg uitvallen. Bij de GP van Japan was ze er weer bij en dit keer zag ze Verstappen winnen. Dat vond ook Verstappen mooi om te zien.

"In Australië vroeg ze waarom ik uitviel. Toen zei ik tegen haar dat mijn auto in de fik stond", lachte Verstappen na afloop van zijn zege in Japan tegen Viaplay. "Volgens mij is Kelly nu wel blij dat er niks gebeurd is, want anders had ze misschien gedacht dat het ongeluk bracht als ze mijn races bezoeken."

Kelly Piquet: vriendin van Max Verstappen, dochter van veelbesproken F1-coureur én Nederlandse moeder Kelly Piquet (35) neemt een steeds prominentere rol in het leven van Max Verstappen (26) in. De vriendin van de succesvolle Formule 1-coureur komt zelf ook absoluut niet uit een onbekende familie.

Verstappen zei dat hij het leuk vond om te zien dat Kelly en Penelope genoten in Japan. Een paar dagen eerder was het gezin nog op wintersport geweest in Japan. Sowieso bestonden de afgelopen weken voor 'P', zoals Verstappen haar vaak noemt, uit mooie herinneringen. Na de GP van Australië nam moeder Kelly haar ook al mee door het land en zag ze onder andere koala's.

Max Verstappen en Kelly Piquet genieten van koala's en kangoeroes: 'Leuk om door de ogen van Penelope te ontdekken' Max Verstappen is na zijn teleurstellende Grand Prix van Australië niet meteen doorgevlogen naar Japan, waar op 7 april de volgende race op het programma staat. Samen met zijn vriendin Kelly Piquet en haar dochtertje Penelope ontdekte hij wat toeristische trekpleisters.

Verstappen bouwde dankzij zijn zege in Japan zijn voorsprong in de WK-stand weer uit. Hij zag zijn teamgenoot Sergio Perez en de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc na zijn uitvalbeurt nog dichtbij komen, maar Verstappen zette ze allemaal weer op achterstand. Zijn Mexicaanse teamgenoot staat nu tweede op 13 punten achterstand van de Nederlander.

Piquet en Penelope in China?

Verstappen en z'n collega-coureurs hebben nu weer twee weken vrij. Op zondag 21 april is de GP van China. Het is nog niet bekend of Penelope en/of Kelly Piquet daar ook weer bij zijn.