Kelly Piquet mag dan fysiek afwezig zijn bij het Formule 1-weekend van Max Verstappen in Austin, maar dat betekent niet dat het Braziliaanse model niet bezig is met de prestaties van haar vriend. Van een afstandje laat ze van zich horen na de dubbelslag van de Nederlandse coureur.

Verstappen rijdt op het Circuit of the Americas in Austin, Texas zonder de steun van zijn vriendin Piquet. De moeder van zijn dochter Lily en stiefdochter Penelope heeft andere prioriteiten en was vrijdag en zaterdag niet in de Verenigde Staten om haar vriend te supporten. Maar het gaat Verstappen goed af. Zijn Red Bull oogt ijzersterk en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris haken af in de Texaanse hitte. Het leverde Verstappen al een inhaalslag én pole position op.

Als een raket

In de sprintrace zag Verstappen tot zijn grote vreugde beide concurrenten om de wereldtitel uitvallen na een crash in de eerste bocht. De Red Bull Racing-coureur hield vervolgens George Russell van zich af en mocht de volledige acht punten bijschrijven met de sprintwinst. Hij klom dus dichter naar de McLarens toe en dat leverde al drie raketemoji's op van vriendin Piquet op haar Instagram. Daarmee geeft ze aan hoe hard Verstappen ging. Een paar uur later was het tijd voor de grote kwalificatie van de échte race.

'On fire'

Ook daarin was Verstappen weer dominant. Ondanks een inschattingsfout van het team pakte hij pole position en mag hij de race zondagavond (21.00 uur Nederlandse tijd) vanaf de eerste plek beginnen. Ook die prestatie had Piquet al snel in de smiezen, want met 'on fire' gaf ze de uitstekende status van Verstappen in Austin meer waarde. Zij is van een afstandje ongelofelijk trots op haar vriend, die al weken dichterbij kruipt in de WK-stand. Inmiddels mag hij dromen van een vijfde wereldtitel.

"Dit is voor ons weer een heel goed resultaat, de auto was sterk. Het was wel wat moeilijker dan gisteren door de tegenwind en het was ook heel heet. Gelukkig was mijn eerste run in Q3 goed, want ik kon helaas geen tweede run doen, maar dat was gelukkig ook niet nodig", reageerde Verstappen in het flashinterview op het podium. Zondag vanaf 21.00 uur hoopt hij ook weer de race te winnen en zo de achterstand op Piastri en Norris flink te verkleinen.