Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, viert maandag een belangrijke dag in haar leven. Het is de verjaardag van haar dochtertje Penelope en op Instagram heeft ze een ware lofzang geschreven voor haar eerste kindje.

Penelope is de dochter van Piquet die ze uit een eerdere relatie kreeg. De Braziliaanse was toen samen met coureur Daniil Kvyat, eveneens de vader van het inmiddels zesjarige kind. Penelope werd geboren op 28 juli 2019 en ze woont een groot deel van haar leven samen met haar moeder in Monaco. Sinds mei 2025 heeft ze een zusje genaamd Lily. Dit kind kreeg Piquet samen met haar huidige vriend Verstappen.

'Mijn eerste onvoorwaardelijke liefde'

Op haar Instagram deelt Piquet een aantal foto's van Penelope met daarbij een hartverwarmende verjaardagsboodschap. "Een fijne verjaardag voor mijn eerste onvoorwaardelijke liefde. Mijn eerste meisje, mijn hart, mijn Penelope", zo zet Piquet bij een foto van Penelope die over de hoofdweg van Monaco loopt met een tros ballonnen in haar hand.

"Zes jaar geleden maakte je mijn leven zo veel fijner en gaf je mijn leven meer kleur. Jij hebt mij geleerd wat echte liefde inhoudt en sinds je geboorte ben jij mijn allergrootste geluk", sluit Piquet de boodschap af bij een foto van haar dochter in een barbiedoos.

Max Verstappen

De verjaardag van zijn 'bonusdochter' komt voor Verstappen na een minder geslaagd weekend in het Belgische Spa. De Nederlander eindigde daar als vierde in de uiteindelijke race van zondag, terwijl hij op zaterdag de sprintrace nog op zijn naam schreef. Voor de race werd er besloten om de start uit te stellen vanwege de vele regen op de baan. Uiteindelijk werd gewacht tot de baan bijna helemaal droog was, terwijl Verstappen juist voordelen kon hebben door het natte parcours. Hierdoor leverde de Nederlander veel kritiek op de F1-organisatie na afloop van de race en zijn vierde plek.