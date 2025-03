Kelly Piquet vliegt naar huis na haar tripje en telt nu echt af naar geboorte

Kelly Piquet was de laatste dagen in de Franse hoofdstad Parijs, maar de zwangere vriendin van Max Verstappen is weer onderweg naar huis. Daar gaat ze aftellen naar het moment dat ze haar eerste kindje in haar armen mag sluiten.

Piquet was de afgelopen dagen in Parijs om daar verschillende evenementen en bezienswaardigheden te zoeken. Zo was ze zondag in het museum van de bekende modeontwerper Yves Saint Laurent, bezocht ze de bekende Arc de Triomphe en plaatste ze veel foto's van het hotel waar ze verbleef. Ook bezocht ze restaurants met een aantal vriendinnen die ook in Parijs waren.

Terug naar huis

Inmiddels is Piquet terug naar huis gevlogen om daar de laatste loodjes van haar zwangerschap te beleven. Veertien weken geleden maakte het bekende Formule 1-stel bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Het is niet bekend wanneer Piquet uitgerekend is, maar via haar Instagram deelt ze wel dat ze al aan het aftellen is. Piquet gaf al eens aan dat ze moeilijk stil kan zitten tijdens haar zwangerschap, dus daarom is het tripje naar Parijs zeker te begrijpen.

Verstappen

Terwijl Piquet aftelt naar de geboorte van het kind, is haar vriend Verstappen ook met zijn hoofd bij andere dingen. Hij is afgelopen week officieel begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Tijdens de opening van het nieuwe seizoen in Australië werd Verstappen tweede achter Lando Norris. Op 23 maart rijdt de Nederlander zijn volgende Grand Prix als hij in Shanghai aan de slag gaat.