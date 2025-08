Kelly Piquet heeft zich op haar Instagram-pagina uitgelaten over de vreselijke situatie in de Gazastrook en Palestina. De vriendin van Max Verstappen richt zich vooral op de kinderen en de soms schrijnende situatie tijdens de oorlog.

Al meerdere bekenden uit de sportwereld lieten zich uit en betuigden hun steun voor de slachtoffers van de oorlog tussen Palestina en Israël. Ook Piquet heeft van zich laten horen. De vriendin van de Nederlandse topcoureur werd onlangs voor de tweede keer moeder en daarom doet de situatie van sommige kinderen in het getroffen gebied haar erg veel.

'Hartenbrekende stilte'

'Als moeder van een zesjarig kind kan ik me niet voorstellen hoe het voelt als je kind wegvalt in je eigen armen', begint Piquet haar emotionele statement via Instagram. 'En dan ook nog eens het hartenbrekende idee dat de wereld in stilte toekijkt met wat je meemaakt.'

Piquet doet dan ook een oproep met klem. 'Geen enkel kind zou ooit honger moeten hebben. Niet in 2025 en nergens ter wereld. Dit is hoe genocide eruit ziet. Dit is wat de stilte toelaat. We moeten ons uitspreken en we moeten de daad bij het woord voegen. De levens van deze mensen hangen ervan af", vertelt Piquet als tekst onder een foto van een kind dat in erbarmelijke toestanden moet leven in het getroffen gebied.

Kinderen

Piquet is inmiddels een liefhebbende moeder van twee dochters. Uit een eerdere relatie met coureur Daniil Kvyat kreeg de Braziliaanse al een kind genaamd Penelope. Later kreeg ze een relatie met Nederlands beste coureur Verstappen. Dit jaar kregen de twee ook een dochtertje genaamd Lily. Voor Verstappen zijn eerste kleine, voor Piquet dus de tweede.

De 36-jarige Piquet staat bekend als influencer en model en is al sinds haar geboorte geen onbekende in de racewereld. Ze is de dochter van de Braziliaanse racelegende Nelson Piquet. Hij werd in de jaren 80 drie keer wereldkampioen in de Formule 1.