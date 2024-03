Klokkenluider gooit FIA-baas onder de bus: Ben Sulayem zou F1-race hebben beïnvloed

FIA-baas Mohammed Ben Sulayem wil alle rust bewaren als het op het onderzoek rondom Christian Horner aankomt. Vrijdag gingen de twee in gesprek over de uitgelekte Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de Red Bull-medewerker die haar teambaas heeft beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. "Laten we niet te hard van stapel lopen", adviseert Sulayem.