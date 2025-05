‘Knappe man’ duikt op bij Formule 1, olympisch kampioenen balen dat ze beroemde acteur mislopen

De Grand Prix van Monaco werd afgelopen zondag verreden. En hoewel voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de race ‘saai’ vonden, balen ze vooral dat ze er niet bij konden zijn. Vooral vanwege één opvallende verschijning in het publiek.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken Hoog en Van As, zoals elke maandag, de hoogtepunten van het sportweekend. De Formule 1 in Monaco komt uiteraard aan bod.

Cynische Max Verstappen baalt flink en lacht als boer met kiespijn vanwege situatie in Monaco: 'Zodat we bananen kunnen gooien' Max Verstappen moest het bij de Grand Prix van Monaco doen met een vierde plek en kwam tot de conclusie dat er ook niet meer mogelijk was. Hij begreep dat de wedstrijdleiding een belangrijke regel veranderde om de spanning in Monte Carlo te verhogen, maar de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 vond na afloop dat wijziging niet goed heeft uitgepakt.

“Max Verstappen werd vierde. Lando Norris eerste. Voor Norris was het een droom die uitkwam, zei hij na afloop. Verstappen vond het maar saai”, begint Hoog. Van As reageert: “Dat was misschien anders geweest als hij had gewonnen.”

'Saaie race'

Hoog vult aan: “Het is ook gewoon een hele saaie race, want je kunt nauwelijks inhalen. Norris startte op pole en won. Verstappen begon op plek vier en eindigde ook op vier. Daar zit geen spanning in.”

Wereldsterren spotten bij GP van Monaco: Kylian Mbappé, Dua Lipa en Zinédine Zidane schitteren bij Formule 1 Een Grand Prix in Monaco zonder wereldsterren? Onmogelijk. De straten van Monte Carlo vormen al decennia lang het decor voor een van de meest glamoureuze race ter wereld. Van voetbaliconen tot supermodellen en popsterren: tijdens het raceweekend verandert de paddock in een waar sterrenpodium.

Ondanks het gebrek aan actie op het asfalt is de race in Monaco vooral beroemd om alles eromheen. “De show rondom Monaco is natuurlijk wel één groot feest. Het is leuk om naar te kijken. Er lopen enorm veel celebrity's rond”, vertelt Hoog.

Max Verstappen ontneemt pasgeboren dochter Lily uniek moment in Monaco: 'Dat is beter voor haar' Voor Max Verstappen is de GP van Monaco een hele bijzondere. Dat is tenslotte zijn échte thuisrace. Verstappen woont samen met vriendin Kelly Piquet en hun (bonus)dochters Penelope en Lily in Monaco. Zijn pasgeboren dochter had dus de unieke kans om te komen kijken, maar dat gaat niet gebeuren volgens de F1-wereldkampioen.

Veel beroemdheden

Van As zucht: “Waar waren wij?! Er waren zoveel beroemdheden, maar wij waren daar dus niet. Kylian Mbappé was er, Zinédine Zidane was er… Voor mijn gevoel wordt Formule 1 steeds meer een soort celebrity-conferentie. Grappig om te zien.”

Bijzondere samenwerking: F1-sterren stappen voetbalveld op met beroemdheden De Grand Prix van Monaco staat weer voor de deur en dat is traditiegetrouw ook reden voor een bijzondere 'samenwerking'. Meerdere Formule 1-coureurs speelden in het stadion van AS Monaco een potje voetbal voor het goede doel, samen met wat andere beroemdheden.

McDreamy

Toch was er één celebrity die ze allebei liever niet hadden willen missen. “Ik zag McDreamy nog”, zegt Hoog. Van As reageert meteen: “Toen baalde ik echt dat ik er niet was!”

Van As noemt zichzelf groot fan van Patrick Dempsey, de acteur uit Grey’s Anatomy die wereldwijd harten stal als ‘McDreamy’. “Dat is mijn lievelingsserie aller tijden. En hij ziet er nog steeds goed uit. Hoe ouder hij wordt, hoe knapper”, vertelt ze.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen ziet Oscar Piastri en Lando Norris uitlopen in Monaco Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zal dit seizoen alles uit de kast moeten halen om weer als eerste te eindigen in de WK-stand. De Nederlander vecht in zijn mindere Red Bull-auto voorlopig om plek drie achter de ongenaakbare McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Check hieronder de WK-stand na de GP van Monaco.

Beluister de podcast

Elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast bespreken tweevoudig olympisch kampioenen de opvallendste zaken uit de sportwereld. Deze aflevering gaat het over de spannende hockeyfinales, het emotionele eerbetoon van Rafael Nadal bij Roland Garros en de indrukwekkende Femke Bol tijdens de Diamond League. Beluister via je favoriete podcast of hieronder: