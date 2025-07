De start van de GP van België gaat er zondag anders uitzien dan normaal. Waar er normaal 20 coureurs klaarstaan tot de lampen uitgaan, zullen dat er op het circuit Spa-Francorchamps 'maar' 16 zijn. De overgebleven vier coureurs moeten allemaal vanuit de pitstraat beginnen aan de mogelijk chaotische race.

Het is sowieso maar de vraag of en hoe de GP van België gereden gaat worden. Om 15.00 uur Nederlandse tijd moeten Max Verstappen en zijn collega's aan de start verschijnen, maar de regen gaat mogelijk een grote rol spelen. Al bij de Formule 2 én Formule 2 zondagochtend was het water spelbreker. In de voorprogramma's van de Formule 1 waren veel crashes en rode vlaggen te zien. Een tijdlang was het asfalt ook onberijdbaar.

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en Fernando Alonso

Maar áls de race gewoon van start gaat, dan moeten Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams) en Fernando Alonso (Aston Martin) dat doen vanuit de pitstraat. De vier mannen, die samen in totaal negen keer wereldkampioen werden, kwalificeerden zaterdag al beroerd door in Q1 (Sainz al nummer laatst in Q2) allemaal uit te vallen. Daardoor moesten ze al achteraan in het veld beginnen, maar dat was voor de teams meteen een mooie kans om meer veranderingen dan gepland door te voeren.

Optimale auto's

Hamilton, Sainz, Alonso en Antonelli zagen dat hun auto's tot ver na de toegestane tijd en met meer wijzigingen dan toegestaan door de FIA zondagochtend op het circuit verschenen. In de zogeheten Parc Fermé-regels is het teams toegestaan om nog aan de auto te sleutelen tussen sessies in, maar met een beperkte tijd. Die hebben Ferrari, Mercedes, Williams en Aston Martin 'expres' overtreden, zodat ze de auto's nog optimaler kunnen maken.

Ook voordelen

De vier topcoureurs starten vanuit de pits, maar dat hoeft niet eens een nadeel te zijn. Omdat ze de straf moeten slikken, mogen ze wel zelf bepalen met welke banden ze starten en hoeven ze bijvoorbeeld niet meer naar binnen om er banden tegen het natte weer op te zetten. Dat moeten de andere coureurs wel. De verwachting is dat de regen boven circuit Spa-Francorchamps de hele dag aanhoudt en dus ook parten kan gaan spelen tijdens de F1-race. Dan is het voor pitstraat-starts helemaal niet zo ongustig om uit de chaos te blijven.