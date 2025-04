Lewis Hamilton is 'verbijsterd en wanhopig', boegbeelden in Formule 1 doen opvallende uitspraken

Het Formule 1-seizoen is in volle gang, maar na vijf races heeft Lewis Hamilton (40) nog weinig kunnen genieten. In China won hij weliswaar de sprintrace, maar bij zijn nieuwe team Ferrari wil het tijdens de races op zondag niet vlotten. Bij Red Bull ziet een iemand dat de Britse coureur daardoor wanhopig wordt. En hij krijgt steun van een bekende oud-rijder.

Dat vindt Helmut Marko namelijk. De Oostenrijker heeft een belangrijke rol bij Red Bull, maar dat weerhoudt hem er niet van om uitspraken over de concurrentie te doen. Marko ziet dat Hamilton slechts zevende staat in de WK-stand met 31 punten. Teamgenoot Charles Leclerc doet het met 47 punten zichtbaar beter. Het zorgde voor frustratie bij de zevenvoudig wereldkampioen.

'Hamilton hoopt op 2026'

In gesprek met F1-Insider noemt Marko de ervaren coureur 'wanhopig'. Hij zou volgens de 81-jarige Marko zelfs al naar volgend jaar kijken. "Ik geloof dat hij wacht op de auto van 2026 en niet alleen hoopt dat dan jackpot is, maar dat ze ook een auto bouwen die hij beter aan kan."

'Miljoenenverlies voor Lewis Hamilton kost 150 mensen hun baan' Lewis Hamilton had een keten in Engeland genaamd Neat Burger, een burgertent met alleen vegetarische opties. De Formule 1-coureur had - samen met Leonardo DiCaprio - zes restaurants. Maar nu hebben Hamilton en de acteur een vervelende conclusie moeten trekken.

Duidelijke taal van Ralf Schumacher

Marko is niet de enige die is uitgesproken over de situatie waar Hamilton in zit. De Brit verruilde Mercedes voor het legendarische Italiaanse team, maar vooralsnog is het geen groot succes. Dat merkt ook Ralf Schumacher, die zelf jarenlang in de F1 actief was, op. "Lewis lijkt verbijsterd en wanhopig. Dat is te zien aan hoe hij zich uit en aan zijn lichaamstaal."

Schumacher denkt zelfs dat Hamilton misschien wel door alle problemen besluit om eerder met pensioen te gaan. "Uit mijn eigen ervaringen weet ik dat er dagen zijn dat je 's ochtends wakker wordt en je beseft dat het geen zin meer heeft om door te gaan."

Ferrari-baas wijst naar Max Verstappen na teleurstellende start van Lewis Hamilton Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft Lewis Hamilton verdedigd na een reeks tegenvallende resultaten sinds zijn overstap naar het Italiaanse team. Ondanks de teleurstellingen blijft Vasseur overtuigd van de kwaliteiten van de zevenvoudig wereldkampioen en hij wijst daarbij onder meer naar Max Verstappen.

Nieuwe kans in Miami

Hamilton mag over een week weer laten zien wat hij waard is. Dan staat in Miami de zesde GP van dit seizoen op het programma. Net als in China is er ook een sprintrace. In Azië was Hamilton destijds de beste, dus wie weet geeft hem dat houvast. Omdat een sprintrace gehouden wordt, is er slechts één vrije training. Het is dus belangrijk dat ze bij Ferrari snel de juiste set-up vinden.