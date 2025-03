Liam Lawson moet vrezen voor positie bij Red Bull na mislukte kwalificaties: "Niet goed genoeg"

De positie van Liam Lawson bij Red Bull staat al na het tweede raceweekend van de Formule 1 onder grote druk. De jonge Nieuw-Zeelander viel uit in de openingsronde van de Grand Prix van Australië, eindigde als veertiende in de sprintrace bij de Grand Prix van China en was in de kwalificaties de traagste van het veld.

"Het is niet goed genoeg, anders kan ik het niet zeggen," gaf de teamgenoot van Max Verstappen toe aan Sky Sports. "Ik heb tijd nodig om te leren hoe alles werkt in de Red Bull, maar die is er helaas niet. Om een Formule 1-auto te besturen, moet je 100 procent vertrouwen hebben in wat je doet. Het is niet dat ik me niet zeker voel, maar ik moet nog een heleboel dingen onder de knie krijgen en veel speelruimte heb ik niet."

Lawson voelt Yuki Tsunoda en Isack Hadjar in zijn nek hijgen. Die twee coureurs van Red Bulls opleidingsteam Racing Bulls doen het wel naar behoren in het nog prille Formule 1-seizoen. Tsunoda eindigde op het circuit van Shanghai als zesde in de sprintrace, Hadjar kwam als dertiende over de finish. In de kwalificatie zaten ze allebei bij de eerste tien.

'Dan zien wat we doen'

"We zullen na dit weekend alles analyseren en dan zien wat we doen", zei topadviseur Helmut Marko van Red Bull bij Viaplay. Lawson is bij Red Bull de opvolger van Sergio Pérez, wiens contract eind vorig jaar na een tegenvallend seizoen werd beëindigd.

Steun

Lawson kan in deze lastige periode in elk geval rekenen op steun van Ernest Knoors, voormalig teambaas in de DTM en analist bij Viaplay. Hij neemt het op voor de geplaagde Nieuw-Zeelander en wijst met een beschuldigende vinger naar Red Bull Racing: "Hij is een rookie en heeft echt talent, maar ze hebben hem niet in het juiste team gezet. Red Bull heeft een opleidingsteam, daar hadden ze hem ervaring op moeten laten doen en dan een ervaren coureur naast Verstappen kunnen zetten."

"Het maakt me niet uit wie ze er dan neerzetten, maar dit komt slecht over op Lawson terwijl het eigenlijk zijn schuld niet is," gaat hij verder. "Het is verkeerd management van het team. Lawson krijgt nu een hele slechte naam, wordt misschien wel weer geofferd omdat hij niet voldoet. Maar het is niet zijn fout, maar de schuld van de Marko's (Red Bull-adviseur Helmut Marko, red.) en Horners (teambaas Red Bull Christian Horner, red.) die dit soort beslissingen nemen."