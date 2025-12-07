Max Verstappen heeft zondag nog één laatste kans om wereldkampioen te worden in de Formule 1. Tijdens de laatste race in Abu Dhabi heeft hij het niet meer zelf in de hand, maar er is nog altijd kans dat hij zijn titel prolongeert. In dit liveblog houdt Sportnieuws.nl alle ontwikkelingen rondom de bloedstollende race in Abu Dhabi bij.

Verstappen is samen met zijn gezin in Abu Dhabi om zijn laatste race van het jaar te rijden. De rit zal zondag om 14:00 uur van start gaan. In de voorbereiding deed de Nederlander exact wat hij moest doen. Tijdens de kwalificatie pakte Verstappen de pole position. Achter hem starten echter respectievelijk Lando Norris, zijn grootste concurrent, en diens teamgenoot Oscar Piastri. Voor de kansen van Verstappen is dat niet ideaal, maar de hoop blijft.

Mogelijke scenario's

Op één ding heeft Verstappen zelf wel invloed, dat is het winnen van de race. Als hem dat lukt, dan is het afwachten wat Norris doet. Hij is op dit moment de leider in het WK-klassement en hij moet bij een zege van Verstappen buiten de top drie eindigen. Als Verstappen eerste wordt en Norris eindigt buiten het podium, dan is de Red Bull-coureur wereldkampioen. Als Norris op het podium eindigt, dan is er voor niemand iets meer aan te doen en wordt hij wereldkampioen. Als Verstappen tweede wordt, dan moet Norris alweer buiten de top 8 eindigen om de titel te verliezen.

Zelfs Piastri zou in theorie nog wereldkampioen kunnen worden. Als hij de race wint en Norris eindigt als zesde of lager, dan wint de Australiër het F1-seizoen, ongeacht wat Verstappen doet. Het momentum is wel aan de kant van de Nederlander, want door uitstekende resultaten en wat foutjes van McLaren, maakt de Red Bull-coureur überhaupt nog een goede kans op het winnen van het F1-seizoen.

Vijfde keer

Mocht Verstappen het redden, dan pakt de Nederlander voor de vijfde keer op rij de wereldtitel in de Formule 1. Daarmee zou hij zich zonder enige twijfel bij de allerbeste coureurs aller tijden mogen scharen, als dat niet al zo is. Voor Norris en Piastri zou het allebei de eerste keer worden dat ze wereldkampioen worden.