LIVE Formule 1 GP Monaco | Max Verstappen staat voor extreem lastige inhaalrace, diskwalificatie husselt startopstelling

Max Verstappen drukt vandaag om 15.00 uur het gaspedaal in voor de Grand Prix-race van Monaco. De oppermachtige Nederlandse Red Bull-coureur start een keer niet vooraan, maar moet gaan inhalen. En laat juist dat nou heel erg lastig zijn. Je volgt zijn inhaalrace hier in dit liveblog.

Diskwalificatie schopt startopstelling door de war

Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hebben de startopstelling door de war geschopt. De Haas-coureurs maakten gebruik van een illegaal DRS-systeem bij de kwalificatie en moeten daardoor achteraan starten. Voor Max Verstappen verandert er niets. Hij blijft op plek 6 en moet dus gaan inhalen.

Bandentactiek voor Verstappen?

Om in te halen is een speciale bandentactiek natuurlijk handig. Max Verstappen en Red Bull hebben in het verleden weleens aangetoond over tactisch vernuft te beschikken. Al hangt alles natuurlijk af van de staat van de banden en wat er beschikbaar is. Bandenmagnaat Pirelli weet wel wat de allerbeste tactiek is voor Monaco.

Only one pit stop: this is beyond any doubt the fastest strategy for the Monaco Grand Prix, with Hard and Medium leading the way. Here are the most realistic options 👇#F1 #monacogp pic.twitter.com/SkwlYEIOiU — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 25, 2024

Beschikbare banden voor iedereen in Monaco

Hieronder zie je wat voor setjes banden elke coureur heeft. Verstappen heeft in ieder geval dezelfde bandensets als grote concurrent en polesitter Charles Leclerc. Daar kan hij dus niet het verschil maken, hoe wel?

These are the sets of tyres available for each driver for this afternoon's Monaco Grand Prix #F1 #monacogp 👇 pic.twitter.com/0s97c0Keru — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 26, 2024

Startopstelling GP Monaco: Verstappen vanaf P6

Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Carlos Sainz (Ferrari) Lando Norris (McLaren George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Yuki Tsunoda (RB) Alex Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Alpine) Daniel Ricciardo (RB) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Logan Sargeant (Williams) Sergio Perez (Red Bull) Valtteri Bottas (Stake) Guanyu Zhou (Stake) Nico Hülkenberg (Haas) Kevin Magnussen (Haas)

De GP van Monaco begint met een bijzondere startopstelling. Zaterdag tijdens de kwalificatie kreeg Max Verstappen het een keer niet voor elkaar om bij de eerste twee te zitten. Dus zien we voor het eerst dit seizoen een andere start.

De Nederlander had er behoorlijk de pee in na zijn kwalificatie, die hem 'maar' P6 opleverde. En dat in Monaco, historisch gezien het circuit waar het moeilijkst is in te halen. Verstappen moet dan ook vrezen dat zijn race letterlijk en figuurlijk al gereden is. Hij had er zelf dan ook helemaal geen zin in.

Stand in WK: Verstappen leidt dik

Verstappen weet één ding zeker: hij blijft ongeacht de uitslag in Monaco voorlopig gewoon bovenaan in het klassement om de coureurstitel staan. Daarvoor is zijn voorsprong nu al groot. Voor Red Bull, het team van Verstappen en Sergio Perez, wordt het mogelijk wel een pittige uitslag. De Mexicaan kwalificeerde dramatischer dan de Nederlander en kwam niet verder dan een P18.

GP van Monaco ook te volgen op tv

De GP van Monaco begint om 15.00 uur en is live te zien op Viaplay.