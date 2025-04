LIVE Formule 1 | Klagende Max Verstappen beleeft dramatische race in Bahrein, straf voor Lando Norris na topstart

Max Verstappen is zondag om 17.00 uur vanaf P7 aan de Grand Prix van Bahrein begonnen. Grote concurrent Lando Norris stond slechts één plekje voor hem op de startgrid. Wat kan Verstappen klaarspelen in Sakhir? Volg alle hoogtepunten hier live.

Oscar Piastri van McLaren begon vanaf pole position aan de race en hield die moeiteloos vast. Zijn teamgenoot Norris had een superstart en schoof op van de zeede naar de derde plaats. Dat kreeg echter wel een staartje, want Norris stond bij de start buiten zijn vak en kreeg daar vijf seconden tijdstraf voor.

Max Verstappen betrapt WK-rivaal Lando Norris op enorme blunder bij start van GP Bahrein Lando Norris maakte zondag een superstart bij de GP van Bahrein, maar uit de herhaling werd duidelijk dat hij dat niet helemaal op een eerlijke manier had gedaan. Max Verstappen stond op de startgrid naast zijn Britse WK-concurrent en betrapte hem.

Dramatische race Verstappen

Verstappen kwam niet goed weg en verloor een plekje aan Williams-coureur Carlos Sainz. Hij moest dus vanaf de achtste plek de schade gaan zien te beperken in de rest van de wedstrijd. Verstappen had enkele rondes nodig om de Spanjaard terug te pakken. De Nederlander dook daarna vanaf de zevende plek de pits in en keerde op diezelfde plaats terug. Esteban Ocon wipte over de Nederlander heen door een vroege stop, maar de viervoudig wereldkampioen passeerde Antonelli, die later de pits in ging.

Verstappen had op de harde band echter totaal geen grip en de klagende wereldkampioen verloor vervolgens snel terrein. Antonelli en Lewis Hamilton passeerden de Red Bull-coureur, die daardoor terugviel naar plek acht.

Safety car

Net nadat Verstappen voor een tweede keer was gestopt, raakten teamgenoot Yuki Tsunoda en Sainz elkaar waardoor er wat brokstukken van de auto van de Japanner afvlogen. De wedstrijdleiding besloot de safety car de baan op te sturen en dus krijgt Verstappen vanaf de achtste plek de kans om toch nog iets van zijn race te maken.

Startgrid GP Bahrein

Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Yuki Tsunoda (Red Bull) Jack Doohan (Alpine) Isack Hadjar (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Nico Hulkenberg (Stake) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Stake) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas)

Yuki Tsunoda is vooralsnog beter aan zijn Red Bull-periode begonnen dan Liam Lawson. De Japanner belandde in Bahrein 'zelfs' in het derde deel van de kwalificatie, waarin hij uiteindelijk de tiende plek pakte. Lawson kwam in zijn twee races in de Red Bull niet verder dan Q1.

Reactie Max Verstappen

"Anderen hebben meer verbeterd dan wij, dat is wel duidelijk", zei Verstappen na de kwalificatie tegen Motorsport.com. "Anderen hebben het nu gewoon beter voor elkaar. Wij moeten zeker stappen gaan zetten, maar dat is op zich niks nieuws. Het is niet zo dat na vandaag ineens alles anders is."

Het is voor Verstappen wachten op een 'omslagpunt'. "Ik hoop het, maar ik kan er moeilijk mijn vinger op leggen wanneer dat überhaupt kan. We werken eraan, we doen ons best en dat is het enige wat we kunnen doen." De viervoudig wereldkampioen weet ook niet wanneer hij een update aan de auto kan verwachten.