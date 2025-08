Max Verstappen is vanaf P8 bezig aan een grote inhaalactie op de Grand Prix van Hongarije. Hij moet een inhaalrace maken om belangrijke WK-punten te verdienen. Dat lukt aardig: de eerste positie is gepakt. Charles Leclerc startte voor het eerst dit seizoen vanaf poleposition en gaat aan de leiding. Volg hier live de race op de Hungaroring.

Op het circuit in Hongarije is lastig in te halen. Het verschil zal voornamelijk gemaakt worden met een goede strategie rondom pitstops en bandenslijtage. Dat was ook te zien aan de start op de Hungaroring, waar geen grote verrassingen ontstonden.

Lecler bleef zijn koppositie houden, terwijl Oscar Piastri volgt. De start van Lando Norris was een stuk minder: hij zakte twee plekken terug en zag George Russell en Fernando Alonso langszij gaan. Verstappen had een redelijke start. Met een mooie inhaalactie in de derde ronde op Lance Stroll, nam de Nederlandse wereldkampioen plek zeven over. De eerste inhaalactie was een feit.

Grand Prix van Hongarije

Lewis Hamilton is recordhouder op de Hungaroring met liefst acht zeges. De kans dat daar een negende bij komt, is niet zo groot. McLaren is het hele seizoen - en zéker de laatste weken - heer en meester. Bij de Grand Prix van België pakten Oscar Piastri en Lando Norris hun derde 1-2'tje op rij. Ferrari speelt vaak de tweede viool.

Ook Max Verstappen, die in 2022 en 2023 de snelste was in Hongarije, kan er de afgelopen weken niet aan tippen. De Nederlander stond inmiddels al drie races op rij niet op het podium. Dat overkwam hem voor het laatst in 2019. Overigens won de coureur van Red Bull tussendoor wel gewoon maar even de sprintrace in België. Een resultaat in Hongarije gaat lastig worden: hij start vanaf P8.

Aanpassingen bij Yuki Tsunoda

Red Bull-coureur Yuki Tsunoda start de Grand Prix van Hongarije vanuit de pitstraat. De teamgenoot van Max Verstappen lijkt zo opnieuw moeilijk naar WK-punten te rijden. Het was een besluit van Red Bull Racing. Het team van Tsunoda en Verstappen heeft namelijk aanpassingen gedaan aan de bolide van de Japanner. Dat besloot het team na een rampzalige kwalificatie van de 25-jarige coureur.

Tsunoda kwalificeerde zich als zestiende. Vanwege deze tegenvallende startpositie besloot Red Bull nieuwe onderdelen in de aandrijflijn van de Japanner te installeren. Hij rijdt vandaag met een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-K en MGU-H. Dit zijn zijn eerste extra componenten van het seizoen. Daarnaast heeft Red Bull ook de remkoeling van Tsunoda aangepast.

Omdat deze wijzigingen zijn doorgevoerd zonder toestemming van FIA technisch gedelegeerde Jo Bauer, moet Tsunoda achteraan starten. Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg en Alex Albon schuiven hierdoor een plekje op. Tsunoda pakte tot nu slechts tien punten om het wereldkampioenschap. Hij presteert daarmee ruim minder dan Verstappen.