Live Formule 1 | Max Verstappen daagt dominant McLaren met bijzondere strategie uit bij GP van Spanje

Max Verstappen mocht voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje hoop koesteren door een regelwijziging, maar voorlopig lijkt McLaren daar nog maar heel weinig last van te hebben. Oscar Piastri start zondag vanaf pole en teamgenoot Lando Norris staat naast hem. Verstappen hoopt vanaf de derde plek voor een stunt te zorgen. Volg de GP van Spanje live via dit artikel.

De viervoudig wereldkampioen wist de schade zaterdag beperkt te houden en startte vanaf de derde plaats achter de twee McLaren-coureurs. Piastri was vanaf pole geweldig weg en hield de eerste positie simpel vast. Verstappen profiteerde van een zwakke start van Norris en pakte direct de tweede plek af van de Brit. De Nederlander voerde daarna ook de druk op Piastri op, maar al snel werd duidelijk dat hij het tempo van hem niet kon volgen.

Andere strategie zorgt voor spanning

Norris naderde Verstappen in rap tempo en haalde hem zonder enige moeite in. De Nederlander besloot daarop om een andere strategie te kiezen en dook al vroeg de pits in. McLaren gaf geen krimp en liet Piastri en Norris lang doorrijden. Dat zorgde ervoor dat Verstappen na de eerste pitstops voor de beide McLaren-coureurs terechtkwam.

Op nieuwere banden kwamen Piastri en Norris dichterbij, maar voordat zij hem in konden halen, ging Verstappen opnieuw de pits in. Hij kwam daardoor ook achter Charles Leclerc terecht, maar was op zijn nieuwe mediums wel een stuk sneller dan de McLaren's en de Ferrari-coureur. Verstappen verkleinde het gaat en dook vervolgens weer naar binnen. Deze keer besloot McLaren direct te pareren en dat was een goede keuze, want Piastri en Norris hielden daardoor de eerste en tweede plek vast.

Startopstelling GP van Spanje

Oscar Piastri - McLaren Lando Norris - McLaren Max Verstappen - Red Bull George Russell - Mercedes Lewis Hamilton - Ferrari Kimi Antonelli - Mercedes Charles Leclerc - Ferrari Pierre Gasly - Alpine Isack Hadjar - Racing Bulls Fernando Alonso - Aston Martin Alex Albon - Williams Gabriel Bortoleto - Kick Sauber Liam Lawson - Racing Bulls Ollie Bearman - Haas Nico Hulkenberg - Kick Sauber Esteban Ocon - Haas Carlos Sainz - Williams Franco Colapinto - Alpine Yuki Tsunoda - Red Bull



*Lance Stroll (Aston Martin) kwalificeerde zich als veertiende, maar kan door een blessure niet starten.

Regelwijziging

Verstappen mocht volgens kenners hopen dat het gat naar McLaren kleiner zou zijn doordat de FIA vanaf dit weekend strenger op de flexibele voorvleugels controleert en dat nadelig zijn voor het team van Piastri en Norris. De Nederlandse Red Bull-coureur verwachtte zelf echter weinig van die regelwijziging en hij lijkt voorlopig gelijk te hebben. In de kwalificatie kwam hij er niet aan te pas, maar het is de vraag hoeveel invloed de aanpassing in de race zal hebben.

WK-stand

Piastri, die dit seizoen al vier keer won, staat met 161 punten bovenaan in de WK-stand. Teamgenoot Norris hijgt hem in de nek, want na zijn zege in Monaco heeft hij 158 punten. Verstappen verzamelde vooralsnog 136 punten en mag dus niet te veel schade oplopen, want anders lijkt een vijfde titel op rij een heel moeilijk verhaal te worden.