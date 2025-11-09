Max Verstappen belandt van de regen in de drup tijdens het tot nu toe dramatisch verlopen raceweekend in Brazilië. De Nederlander kwam niet verder dan een schrikbarende zestiende plek in de kwalificatie, maar moet zondag tijdens de grand zelfs vanuit de pitstraat starten door een straf. Volg hier de GP van Brazilië live, die om 18.00 uur Nederlandse tijd begint.

De kwalificatie verliep voor Verstappen dramatisch in het Braziliaanse Sao Paulo. De titelverdediger in de Formule 1 kwam maar niet los en noteerde uiteindelijk de zestiende tijd. Nog nooit eerder werd Verstappen op basis van zijn eigen snelheid geëlimineerd in de eerste kwalificatieronde. Red Bull Racing heeft dan ook besloten om drastische maatregelen te nemen en dat heeft dan weer gevolgen voor de startplek van de Nederlander.

Motorwissel

Het team heeft besloten om een motorwissel door te voeren en dat heeft ervoor gezorgd dat Verstappen gestraft is. Hij start niet vanuit de zestiende plek die hij behaalde bij de kwalificatie, maar vanuit de pitstraat. Adviseur Helmut Marko leek op de Oostenrijkse TV de motorwissel al enigszins aan te kondigen. Hij zei dat de ploeg moest kijken of er opnieuw grote veranderingen werden doorgevoerd, wat dus uiteindelijk is gebeurd.

Ook Ocon vanuit de pits

De FIA heeft enkele uren voor de race bekendgemaakt dat bij de auto van Verstappen alle motoronderdelen zijn vervangen. Het is normaal niet toegestaan om tussen de kwalificatie en de race dit soort veranderingen door te voeren. Als teams dat wel doen moet hun coureur vanuit de pitstraat starten. Dat is dus het geval bij Verstappen. Hij is niet de enige, want ook Haas-coureur Esteban Ocon begint vanuit de pitstraat door een vervangen motoronderdeel.

Startopstelling GP van Brazilië

Lando Norris Kimi Antonelli Charles Leclerc Oscar Piastri Isack Hadjar George Russell Liam Lawson Oliver Bearman Pierre Gasly Nico Hülkenberg Fernando Alonso Alex Albon Lewis Hamilton Lance Stroll Carlos Sainz Franco Colapinto Yuki Tsunoda Gabriel Bortoleto Pits: Max Verstappen Pits: Esteban Ocon

Woedende Verstappen

Verstappen was na de kwalificatie al woedend over de auto. "Nog nooit zo'n slechte auto gezien", zei de Nederlander woest. Ook liet hij weten dat er weinig vertrouwen is voor het verdere verloop van de race en het seizoen. "Vanaf de plek waar we moeten starten, gaat het niet lukken. En met dit soort prestaties kunnen we het sowieso vergeten. Het lijkt erop dat we niet weten wat er aan de hand is, en ook niet hoe we het op dit moment moeten oplossen."