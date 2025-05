Live Formule 1: Max Verstappen moet McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris laten gaan, hoop op regen

Gaat de GP van Miami door en zo ja: hoe lang gaat de race duren? Dat is de grote vraag zondagavond. Het weer in Amerika is slecht en dus is het wachten op ongelukken, klagende coureurs en een zwichtende FIA. Wat er gebeurt tijdens de GP van Miami en Max Verstappen vanaf pole position, lees je in dit live-artikel.

Max Verstappen is bij het ingaan van ronde 14 (van de 57) zijn leidende positie kwijt in Miami. De Nederlander hield Oscar Piastri ronde na ronde achter zich in heerlijke acties. Maar de snelheid van de McLaren van de WK-leider was simpelweg te hoog, waardoor hij de Australiër moet laten gaan. Daarna moest hij meteen vechten met Lando Norris, die zich terugknokte na een mislukte start en inhaalactie op Verstappen. De Nederlander klaagt over de boordradio dat zijn remmen 'waardeloos' zijn en dat bleek, want Norris ging hem makkelijk voorbij. Vanaf P3 is de hoop van Verstappen én Red Bull Racing gericht op de weergoden. Komt er nog regen?

Pijnlijke boordradio's van Max Verstappen in Miami na gevechten met de McLarens: 'Waardeloos' Max Verstappen heeft het zwaar in zijn Red Bull-auto, ook weer in Miami. De Nederlander begon de race in Amerika vanaf pole position, maar werd ronde na ronde meer en meer in de steek gelaten door zijn auto. Dat zorgde voor pijnlijke boordradio's.

Lando Norris afgeslagen

De eerste virtual safety car (VSC) was al snel in de baan. Jack Doohan heeft een lekke band opgelopen bij de start en is de eerste uitvaller. Ondertussen verdedigde Verstappen in de eerste bocht zijn pole position tegen een jagende Lando Norris. De McLaren-coureur werd helemaal naar buiten gedrukt door de Nederlander en verloor daardoor vier plekken. Hij klaagde over de boordradio over dat het expres was van de Nederlander. Dit keer grijpt de FIA niet in. Kan Verstappen zijn leidende positie verdedigen?

Rivaal van Max Verstappen verklapt zijn strategie voor GP van Miami: 'Een enorm voordeel' Topcoureur Lando Norris is vastbesloten om poleposition-houder Max Verstappen meteen bij de start van de Grand Prix van Miami aan te vallen.

Gaat het regenen?

Hoewel Verstappen en zijn team Red Bull Racing smullen van regen tijdens een Formule 1-race, moeten de omstandigheden het rijden wel mogelijk maken. Aangezien het droog was bij de start, gingen de lampen volgens plan om 22.00 uur Nederlandse tijd uit. Maar aangezien de FIA een uur voor de race nog de regeluitleg deelde wat er moet gebeuren met onweer boven de baan, lijkt de mogelijkheid aanwezig dat de race niet in één keer wordt verreden.

Team van Max Verstappen smult van weersverwachtingen GP van Miami Na een weekje rust is het Formule 1-circus in de Verenigde Staten, waar de eerste van drie grands prix op die bodem plaatsvindt in Miami. Met name zondag lijkt een interessante dag te worden, gezien de weersverwachtingen. Red Bull kijkt er in ieder geval naar uit.

Pole position Max Verstappen

Verstappen start vanaf pole position aan de race, nadat hij zaterdagavond een sensationeel snelle ronde neerzette. Hij maakte dankbaar gebruik van een klein foutje van rivaal Lando Norris en greep de eerste macht. Hij revancheerde zich daarmee voor een volledig mislukte sprintrace een paar uur eerder. Daarin viel hij door een tijdstraf buiten de punten en gaf hij zijn team daarvan logischerwijs de schuld.

Max Verstappen revancheert zich met sensationele pole position na matige sprintrace bij GP Miami Max Verstappen heeft zijn eerste hoogtepunt als vader te pakken. De Nederlander stelde teleur in de sprintrace door vanwege een tijdstraf buiten de punten te eindigen. Maar dat maakte hij een paar uur later bij de kwalificatie meer dan goed met pole position.

Pierre Gasly uit de pits

Alpine-coureur Pierre Gasly start de Grand Prix van Miami vanuit de pitstraat nadat zijn team de parc fermé-regels heeft overtreden. Gasly viel zaterdag al in Q1 uit en zou als 18e starten, maar door deze beslissing van Alpine staan er slechts 19 auto's op de grid. Alpine besloot de afstelling van Gasly's auto, die in parc fermé stond, te wijzigen. In dat geval moet de coureur verplicht vanuit de pitstraat starten.

Grid schuift wat op

Dit betekent dat Lance Stroll met Aston Martin en Oliver Bearman met Haas een plekje opschuiven en als 18e en 19e starten, maar nog steeds achteraan staan. Tussen de buien door zaten alle twintig coureurs nog wel in speciale Lego-auto's om het publiek in Miami te bedanken voor hun komst.

Tussen de buien door moeten Formule 1-coureurs in Miami in bijzondere auto's over het circuit Tussen alle buien door rond het circuit van Miami, moesten de coureurs in de Formule 1 toch even het asfalt op. In bijzondere auto's zwaaiden ze naar het publiek in Amerika. "Twintig grote kinderen beleven hun droom."

Geboorte van kind

De GP van Miami was voor de viervoudig wereldkampioen sowieso omgeven door chaos. Hij vloog pas last minute naar Amerika omdat hij en zijn vriendin Kelly Piquet een paar dagen eerder ouders waren geworden van Lily. Voor Verstappen zijn eerste kindje. Na zijn pole position verwees hij de kritiek dat hij door de geboorte 'langzamer' zou zijn geworden naar het rijk der fabelen.