Het Formule 1-circus is aanbeland in Noord-Amerika voor de GP van Canada. Eerder dit weekend vonden de vrije training, sprintrace en kwalificaties al plaats en dat voorspelde weinig goeds voor Max Verstappen. De Nederlander is echter bezig aan een sterke race. Volg hier de verrichtingen van de GP live!

Tijdens de kwalificatie kwam de Red Bull van Verstappen maar moeilijk op gang. Daardoor zat er voor de viervoudig wereldkampioen niet meer in dan de zesde positie, vlak voor ploeggenoot Isack Hadjar. Ver voor de ontevreden Nederlander bemachtigde George Russell pole position in zijn Mercedes.

Max Verstappen jaagt op het podium

Wel was er een lichtpuntje voor onze landgenoot bij de start. Het regent in Canada en daardoor kozen veel teams voor verschillende banden. Verstappen won door vroege pitstops van andere coureurs meteen een paar plaatsen. Oscar Piastri verloor veel tijd door een kapotte voorvleugel en Lando Norris ging al vroeg twee keer de pitstraat in. Achter de Mercedessen van Russell en Antonelli rijdt Verstappen op een derde plaats.

Weinig plezier aan Formule 1-seizoen

Verstappen beleeft vooralsnog heel weinig plezier aan dit Formule 1-seizoen. Hij begon het jaar met een zesde plaats in Australië en viel een week later uit in China. Tijdens de GP van Japan moest hij eind maart genoegen nemen met plek acht. Vervolgens was er door de spanningen in het Midden-Oosten een lange pauze in het seizoen. Het racejaar werd hervat met de GP van Miami waar Verstappen vijfde werd.

