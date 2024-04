LIVE Formule 1 | Max Verstappen rijdt weer vooraan na herstart door harde crash

Het is al vroeg in de ochtend tijd voor de Grand Prix van Japan. Om 07:00 uur (Nederlandse tijd) zijn de Formule 1-auto's vertrokken voor de vierde race van het seizoen. Max Verstappen is nog altijd de leider in het kampioenschap.

Verstappen begon ook op pole position aan de race op Suzuka. Hij was een kleine tiende sneller dan Sergio Pérez. Charles Leclerc, de huidige rivaal van de Nederlander, startte slechts op P8 in Japan. Lando Norris van McLaren kwalificeerde zich op P3, Ferrari-coureur en Leclercs teamgenoot Carlos Sainz start ook op de tweede startrij: P4.

Alex Albon en Daniel Ricciardo vlogen er hard vanaf bij de start, wat direct een rode vlag veroorzaakte. Albon liet snel weten oké te zijn en kwam zelf de auto uit. Verstappen was goed weg bij de start en bleef aan de leiding. De race werd om 7:32 uur hervat.

Check hier de crash:

Verstappen was ook bij de herstart goed weg. Hij reed bijna direct buiten de DRS-marge (één seconde) van Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. In ronde 25 van de 53 had hij al een ruime voorsprong op de concurrentie. Eerste achtervolger Charles Leclerc lag zeven seconden achter hem.

De startgrid voor de Grand Prix van Japan