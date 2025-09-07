Heeft Red Bull Racing met Max Verstappen de weg omhoog ineens weer ingezet? Dat is de grote vraag tijdens de GP van Italië op circuit Monza. De Nederlander start eindelijk weer eens van voren, nadat hij in de kwalificatie een sensationele pole position pakte. Kan de viervoudig wereldkampioen weer eens winnen en de McLarens dwarszitten? Volg de Formule 1-race op Monza hier live.

Tijdens de GP van Nederland vorige week waren er al sprankjes hoop bij Verstappen. De felbekritiseerde Red Bull oogde ineens weer competitief en Verstappen kon weer eens meedoen om de zege. Op Zandvoort leverde dat een uitstekende tweede plek op en zijn fans kijken reikhalzend uit naar de vervolgstappen op Monza. Het thuiscircuit van Ferrari was muisstil toen de Nederlander zaterdag pole position pakte. De rode bolides van Charles Leclerc en Lewis Hamilton stelden teleur.

Kwalificatie

Leclerc start de thuisrace vanaf P4, terwijl Hamilton het moet doen met P10. Dat komt vooral omdat de Brit op Zandvoort een straf kreeg van de FIA door het niet afremmen onder gele vlaggen. Zijn P5 in de kwalificaties voor de eigen tifosi werd veranderd in de vijf plekken tijdstraf en dus start Hamilton vanuit het middenveld. Verstappen heeft Lando Norris naast zich op de voorste startrij. Hij was maar 0,013 seconde sneller dan McLaren-teamgenoot en WK-leider Oscar Piastri.

Kelly Piquet

Waar Kelly Piquet in Nederland nog koos voor een bezoek aan haar vader, is ze er op Monza wel weer bij om haar vriend te steunen. Het Duits-Braziliaanse model drukte een innige kus op de mond van Verstappen na zijn sensationele kwalificatie. Vanuit woonplaats Monaco was het prima te doen om ten noorden van Milaan een bezoekje te brengen aan het Italiaanse circuit. Kan haar aanwezigheid zorgen voor een race-overwinning?

Zege in Italië

Italië is Verstappen goedgezind, want op 18 mei won hij de vorige grand prix op Italiaanse bodem. Hij was toen de beste op het circuit in Emilia-Romagna, dat was meteen zijn laatste racezege van dit seizoen. In Japan was hij in raceweek drie ook eens de beste, wat zijn totaal op 'maar' twee zeges dit seizoen staat. De laatste vijf races gingen allemaal naar McLaren.