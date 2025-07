Max Verstappen had van de GP van Groot-Brittannië weinig verwacht, maar toch mag de Nederlander vanaf pole position starten op het iconische circuit van Silverstone. Franco Colapinto moet vanuit de pitstraat starten. Volg de hoogtepunten van de GP van Groot-Brittannië hieronder live.

De Argentijn Franco Colapinto (22) start zondag vanuit de pitstraat bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Dat maakte zijn Franse team Alpine bekend via sociale media. Max Verstappen (27) vertrekt nog altijd 'gewoon' van pole position op het circuit van Silverstone.

Max Verstappen schrijft geschiedenis op Silverstone, wereldkampioen evenaart groots record Max Verstappen zorgde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone voor een grootse verrassing. Waar McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris lange tijd het tempo bepaalden, zette Verstappen in de allerlaatste ronde zijn Red Bull met een geniale ronde op poleposition. Daarmee evenaarde hij bovendien een record van een viervoudig wereldkampioen.

Regels

De afgelopen 24 uur veelbesproken Colapinto zorgde zaterdag voor opschudding door al in de eerste kwalificatiesessie te crashen. Daardoor eindigde hij als twintigste en laatste bij de kwalificaties. Alpine bevestigde op zondagochtend dat het enkele motoronderdelen van de wagen van Colapinto had veranderd, waardoor hij volgens de regels vanuit de pits moet starten.

CAR #43 UPDATE pic.twitter.com/SqL5BhKFOs — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 6, 2025

16.00 uur race

De GP op Silverstone is de twaalfde Formule 1-race van het seizoen. De Grote Prijs van Groot Brittannië begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Fans van Colapinto geloven er nog altijd in dat het een mooie dag kan worden voor de Argentijn, want onder de post van Alpine reageren ze massaal vol support. Misschien zit er inderdaad een stuntje in, want er viel de laatste uren veel regen rond en boven het iconische racecircuit.

Glunderende Max Verstappen na pole op Silverstone: 'Ik hou van dit circuit' De helm ging af en de glinsterende ogen van Max Verstappen werden zichtbaar. Als een kind zo blij was de Nederlander van Red Bull na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Na afloop was hij lovend over het circuit waar hij even daarvoor de snelste was.

Regen?

Volgens de officiële weersverwachting van de FIA valt er tot uiterlijk 14.00 uur lokale tijd (15.00 uur Nederlandse tijd) regen op Silverstone, maar wordt de race in droge omstandigheden gereden. Maar omdat er de hele ochtend en een deel van de middag veel water het asfalt teistert, is het de vraag hoe de condities op de baan zijn. Silverstone staat bekend om de keiharde bandenslijtage en Verstappen is ook nog eens gebaat bij koeler weer.

Formule 3 opgeschort

Door de vele regenval in de ochtend werd de hoofdrace in de Formule 3 al opgeschort. Daardoor wordt het asfalt zondag ook niet lekker 'ingereden' voor de Formule 1-auto's die als laatste het circuit betreden.