Max Verstappen hoopt voor de vierde keer op rij de Grand Prix van Canada te winnen. De Nederlander moet dan wel voorbij aan George Russell, die op P1 begint. En juist die coureurs hebben nog een appeltje met elkaar te schillen. Volg hier live alle hoogtepunten van de GP van Canada.

Russell was uitstekend weg op Montreal, Verstappen kon niks anders dan zijn tweede plek verdedigen en vasthouden. Oscar Piastri verloor zijn derde plek bij de start aan Kimi Antonelli. De Nederlander leek even Russell aan te kunnen vallen, maar kreeg al snel Antonelli op zijn dak. Op het moment dat de Mercedes-coureur hem leek in te halen, dook de viervoudig wereldkampioen naar binnen voor nieuwe banden. Dat was al vrij vroeg in de race (ronde 13 van de 70).

Na 21 ronden reed Verstappen op de vierde plek, vóór Antonelli en op een kleine twee seconden achterstand van Russell. Hij schoof naarmate de race vorderde op naar de tweede plek. In de 38e ronde ging de Nederlander weer naar binnen en kwam terug op de zesde positie. Antonelli volgde een ronde later direct en kwam zelfs even voor hem op de baan, maar Verstappen haalde hem direct weer in.

Eindsprint in Canada

De vijf beste coureurs (Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri en Norris) reden in ronde 55 van de 70 op een seconde of zes van elkaar. Het belooft daarmee een bloedstollend spannend einde te worden.

Hommeles tussen Verstappen en Russell

Verstappen verloor bij de Grand Prix van Spanje even zijn emoties en daar was Russell de dupe van. De Nederlander moest van Red Bull een plek teruggeven aan de Engelsman, maar was daar niet van gediend. De viervoudig wereldkampioen leek de plek inderdaad aan Russell te geven, tot hij opeens een tik uitdeelde aan de Mercedes-coureur.

Het leverde Verstappen een tijdstraf op van liefst tien seconden én nog eens drie punten op zijn superlicentie. Dat laatste heeft erin geresulteerd dat hij zich nu geen crashes meer kan veroorloven, omdat hij anders een race wordt geschorst. Russell zei na de kwalificatie voor de GP van Canada al met een knipoog dat hij zich zelf geen zorgen hoeft te maken over eventuele strafpunten.

Kwalificatie

De McLarens-coureurs stelden enigszins teleur in de kwalificatie. WK-leider Oscar Piastri start als derde, zijn teamgenoot Lando Norris moest het doen met de zevende plek. Kimi Antonelli (Mercedes, vierde), Lewis Hamilton (Ferrari, vijfde) en Fernando Alonso (Aston Martin, zesde) zitten daar nog tussen. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda start wegens een gridstraf vanaf P18.

Startgrid GP Canada