Het is kwalificeren geblazen in Abu Dhabi. Op dit moment wordt bepaald wie er zondag vooraan start in de allerlaatste grand prix van het jaar. Lukt het Max Verstappen om titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri voor te blijven? Volg het hier live.

Het was Verstappen die als eerste naar buiten ging in Q2. De Nederlander had weinig last van verkeer, aangezien hij de enige was. Verstappen zette een tijd neer op gebruikte softs. Daar ging George Russell (1.22,730) als enige in de hele sessie onderdoor. De Mercedes-coureur stond echter wel op nieuwe banden. Piastri beet zich stuk op de tijd van Verstappen, Norris dook eronder. Het McLaren-duo koos net als de Nederlander voor gebruikt rubber.

Opvallend was dat Verstappen ook zijn tweede run deed op softs waar hij al eerder op had gereden. Op waanzinnige wijze kwam hij tot slechts twee honderdsten van de tijd van Russell. Daar mocht hij Fernando Alonso voor bedanken, die gaf de Nederlander nog een mooie slipstream. Verstappen en zijn team vonden het welletjes en lieten het daarbij. Dat terwijl Norris en Piastri een vers setje uit het schap trokken. Onnodig, zo bleek achteraf.

Q1

Van de drie favorieten was het Verstappen die als eerste de snelste tijd (1.23,325) noteerde in Q1. Opvallend was dat hij daarmee Norris ruim voorbleef. Beide coureurs hadden verse banden onder hun auto geschroefd. Het was de ijzersterk presterende Ollie Bearman die onder de tijd van Verstappen dook: 1.23,254. Daar beet Piastri (één duizendsten) zich op stuk. George Russell noteerde uiteindelijk de snelste ronde van allemaal na de eerste runs in het eerste deel: 1.23,247.

Piastri vaagde dat vervolgens weg door liefst 1.22,605 te klokken. Verstappen eindigde op bijna drie tienden tweede in het eerste kwalificatiedeel. Kimi Antonelli, Fernando Alonso én Charles Leclerc waren sneller dan Norris, die slechts zesde werd. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda werd op het nippertje vijftiende. De geplaagde Lewis Hamilton (zestiende) redde het niet, evenals Alex Albon, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Franco Colapinto.

Stand van zaken

Norris gaat de laatste grand prix als favoriet in. De Brit van McLaren heeft 408 punten. Dat zijn er 12 meer dan Verstappen, die vorige week in Qatar het gat verkleinde door te winnen. Ook Piastri maakt nog kans op de wereldtitel, maar hij is afhankelijk van de misstappen van de twee concurrenten voor hem. Check hieronder hoe Verstappen nog wereldkampioen kan worden:

Aanvang race op zondag

Zondag om 14.00 uur gaan de lampen voor het laatst dit seizoen uit. Dan worden er 58 ronden gereden over het Yas Marina Circuit. In 2021 werd Verstappen er in de slotronde voor het eerst wereldkampioen, door na een chaotische ontknoping Lewis Hamilton te passeren.