Max Verstappen kan vanmiddag alsnog voor de vijfde keer wereldkampioen in de Formule 1 worden. Tijdens de laatste race in Abu Dhabi heeft hij het niet meer in eigen hand, maar er is nog altijd kans dat hij zijn titel prolongeert. In dit liveblog houdt Sportnieuws.nl alle ontwikkelingen rondom de bloedstollende race in Abu Dhabi bij.

De start betekende direct goed nieuws voor Verstappen. Op de medium-banden hield hij zijn eerste plek en liet hij Norris (op medium-banden) en Piastri (op hard-banden) achter zich. Verstappen sloeg direct een klein gaatje en pakte een voorsprongetje op de McLarens. Richting het eind van de eerste ronde was het Piastri die brutaal zijn wagen naast Norris zette. Een slimme zet en Piastri haalde zijn teamgenoot in, waardoor de Australiër tweede kwam te liggen. Norris ging daardoor naar plek drie en zakte een plekje richting de plaatsen die een wereldtitel voor Verstappen konden betekenen.

Gedurende de beginfase liep Piastri meer en meer in op Verstappen en was het nog maar een klein verschil tussen de twee. Na een ronde of 20 gingen Norris, Russel, Leclerc en Alonso naar binnen voor een pitstop. Team McLaren zorgde voor een snelle stop, maar Norris kwam wel achter een grote groep auto's terecht op plek acht. Die haalde hij echter met heerlijke acties al snel in en kwam daarmee terecht op plek 4, waar een duel met nummer drie Yuki Tsunoda wachtte, de teamgenoot van Verstappen.

De Japanner wilde de Nederlander helpen, maar Norris wist hem wel heel snel in te halen. Echter leek de Brit met vier banden buiten de baan te zijn geweest, waardoor hij de plek terug zou moeten geven aan Tsunoda. Ondertussen ging Verstappen voor het eerst in de pitstraat geweest, waardoor Piastri raceleider werd. Al snel werd duidelijk dat Norris geen straf kreeg, omdat hij door Tsunoda van de baan werd gedwongen tijdens zijn inhaalactie. De Japanse teamgenoot van Red Bull kreeg wel vijf seconden straf. Piastri bleef ondertussen maar doorrijden op zijn harde banden en hij hield de koppositie.

Norris en McLaren besloten uiteindelijk om nog een keer naar binnen te gaan, nog voor Piastri zijn eerste pitstop deed. Tegelijkertijd haalde Verstappen Piastri in en pakte hij de leiding in de wedstrijd weer. In ronde 42 kreeg Piastri dan eindelijk zijn pitstop en ruilde hij zijn harde banden in voor de mediums. Voor Verstappen bleef Norris echter het belangrijkste. Hij bleef op plek drie en de Nederlander kan alleen kampioen worden als Charles Leclerc de Brit inhaalt.

Hoop voor Verstappen

Verstappen is samen met zijn gezin in Abu Dhabi om zijn laatste race van het jaar te rijden. De strijd om de wereldtitel zal zondag om 14:00 uur aanvangen. In de voorbereiding deed de Nederlander exact wat hij moest doen. Tijdens de kwalificatie pakte Verstappen de pole position. Achter hem starten respectievelijk Lando Norris, zijn grootste concurrent, en diens teamgenoot Oscar Piastri. Voor de kansen van Verstappen is dat niet ideaal, maar de hoop blijft.

Mogelijke scenario's

Op één ding heeft Verstappen zelf wel invloed, dat is het winnen van de race. Als hem dat lukt, dan is het afwachten wat Norris doet. Hij is op dit moment de leider in het WK-klassement en hij moet bij een zege van Verstappen buiten de top drie eindigen. Als Verstappen eerste wordt en Norris eindigt buiten het podium, dan is de Red Bull-coureur wereldkampioen. Als Norris op het podium eindigt, dan is er voor niemand iets meer aan te doen en wordt hij wereldkampioen. Als Verstappen tweede wordt, dan moet Norris alweer buiten de top 8 eindigen om de titel te verliezen.

Zelfs Piastri zou in theorie nog wereldkampioen kunnen worden. Als hij de race wint en Norris eindigt als zesde of lager, dan wint de Australiër het F1-seizoen, ongeacht wat Verstappen doet. Het momentum is wel aan de kant van de Nederlander, want door uitstekende resultaten en wat foutjes van McLaren, maakt de Red Bull-coureur überhaupt nog een goede kans op het winnend afsluiten van het F1-seizoen.

Vijfde keer

Mocht Verstappen het redden, dan pakt de Nederlander voor de vijfde keer op rij de wereldtitel in de Formule 1. Daarmee zou hij zich zonder enige twijfel bij de allerbeste coureurs aller tijden mogen scharen, als dat niet al zo is. Voor Norris en Piastri zou het allebei de eerste keer worden dat ze wereldkampioen worden.