Max Verstappen is bezig aan een prachtige inhaalrace in de GP van Brazilië. De Nederlander van Red Bull Racing maakte dankbaar gebruik van de chaotische eerste ronde en heeft inmiddels het podium in het vizier. Waar eindigt de heroïsche race van Verstappen? Volg hier de GP van Brazilië live.

Verstappen reed na 51 van de 71 rondes zelfs aan de leiding van de GP van Brazilië. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris zijn in de slotfase nog naar binnen gegaan voor nieuwere banden en gaan dus weer op de Nederlander jagen. Verstappen kan wel genieten van het feit dat hij even aan de leiding rijdt in Sau Paulo: "Niet slecht!", reageert hij over de boordradio naar het team. Verstappen is virtueel in de strijd met Norris, Piastri, George Russell en Kimi Antonelli om de podiumplekken.

Chaotische eerste ronde

Nog voor de eerste ronde voorbij was, kwam er al een safety car op de baan. Een ongekend drama voltrok zich voor de ogen van de tienduizenden Braziliaanse fans. Thuisrijder Gabriel Bortoleto botste vol de bandenstapel in na een touché met Lance Stroll. Hij is al meteen de eerste uitvaller en ook Lewis Hamilton heeft veel schade, maar rijdt nog wel. Om de Stake Sauber van Bortoleto op te ruimen, kwam er een safety car. Hamilton moest de pits in voor de nodige reparaties en dus kon Verstappen aansluiten op P16.

Lekke band Verstappen, Nederlander on fire

De Nederlander kwam echter niet schadevrij uit de chaos. Zijn harde banden reden lek, waardoor Verstappen in de tweede safety car (virtual) de pits in moest om te switchen naar de mediums. Hij was verre van tevreden met de harde, dus het kwam hem wel goed uit. Hij moest weer van achteren aansluiten, maar is razendsnel op de mediums. Hij schoot de ene na de andere auto voorbij en zat binnen no-time in de top-vier van de race. Toen raceleider Lando Norris naar binnen ging voor zachte banden, dook de Nederlander met George Russell mee om ook op zacht verder te gaan.

Straf voor Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, kreeg een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek voor het veroorzaken van een botsing. De Japanner liet Verstappen vervolgens makkelijk passeren. De Nederlander is daadwerkelijk bezig aan een mooie inhaalrace richting de top. Tijdens de tweede helft van de race is het voor hem hopen dat de weergoden nog voor extra spektakel zorgen. Het regent regelmatig in Brazilië, dus daar is het wachten (en hopen) op.

Klagende Hamilton, straf voor Piastri

Hamilton waarschuwde zijn team dat hij gaat crashen na de opgelopen schade in de eerste ronde, maar in plaats van de wagen voor de zekerheid binnen te halen gaf Ferrari de zevenvoudig wereldkampioen nieuwe banden. Oscar Piastri zorgde met een opmerkelijke actie bij de herstart voor een crash tussen Antonelli en Leclerc, waardoor ook hij een straf van tien seconden kreeg. Hamilton viel in ronde 39 alsnog uit, zoals hij zelf voorspelde.

Dramatische kwalificatie, dus motorwissel

De kwalificatie verliep voor Verstappen dramatisch in het Braziliaanse Sao Paulo. Red Bull Racing nam dan ook drastische maatregelen door diverse onderdelen te wisselen, waardoor Verstappen vanuit de pitstraat moest starten.