Voor Max Verstappen is de Grand Prix van Oostenrijk uitgelopen op een nachtmerrie. De Red Bull-coureur startte als zevende, maar werd in de eerste ronde hard geraakt door rookie Kimi Antonelli en moest direct opgeven. Daarmee kwam er op het thuiscircuit van zijn team vroegtijdig een einde aan zijn race. Het McLaren-Duo Lando Norris en Oscar Piastri kunnen Verstappen op verder achterstand zetten. Volg alle verdere ontwikkelingen op de Red Bull Ring in dit liveblog.

De openingsfase van de Grand Prix van Oostenrijk verliep chaotisch. Carlos Sainz kreeg zijn auto bij de eerste startpoging niet van zijn plek en moest terugrijden naar de pitstraat. Daar liepen zijn achterremmen zó heet op dat ze vlam vatten. Monteurs kregen de rokende Williams pas onder controle met brandblussers, terwijl de achtervleugel zelfs begon te smelten. De schade bleek onherstelbaar: Sainz is de eerste officiële uitvaller van de race.

Kort daarna ging het ook mis voor Verstappen. In bocht 3 van de eerste ronde werd hij hard van de baan getikt door rookie Kimi Antonelli, die zich volledig verremde en vol op het achterwiel van de Red Bull knalde. Verstappen kon zijn weg niet vervolgen en moest direct uitstappen. Nog voor het einde van de openingsronde lag de Nederlander uit de race op zijn thuiscircuit. De safetycar kwam de baan op en de race werd geneutraliseerd.

Bloedhete Red Bull Ring

De omstandigheden maken het extra zwaar. De temperatuur in Spielberg loopt op richting de 30 graden, met een asfaltoppervlak dat bijna 50 graden aantikt. Bandenmanagement wordt cruciaal en ook fysiek is dit een slijtageslag voor de coureurs. De tribunes kleuren oranje, maar fans worden gewaarschuwd: smeer je goed in, want met een UV-index van 6 à 7 kun je al binnen enkele minuten verbranden. Helaas voor de Nederlandse fans zagen zij hoe de race van Verstappen vroegtijdig ten einde kwam.

Volledige startgrid

De definitieve startgrid is inmiddels bevestigd en wijkt niet af van de voorlopige indeling. Geen gridstraffen of pitlanestarts dus. Norris begint van pole, met Leclerc en Piastri in zijn kielzog. Verstappen start als zevende, met onder meer George Russell vóór zich, met wie hij het in Canada weer eens aan de stok kreeg. Opvallend: Liam Lawson mag als zesde starten, zijn beste startpositie van het seizoen. Yuki Tsunoda daarentegen kende een dramatische kwalificatie en begint vanaf een teleurstellende achttiende plek.

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Max Verstappen (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Stake F1) Kimi Antonelli (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Stake F1)

Teleurstellende kwalificatie

De kwalificatie voor de race verliep zaterdag rampzalig voor Verstappen. In zijn laatste snelle ronde in Q3 moest hij plotseling van het gas doordat Pierre Gasly in de fout ging. Daardoor kon de Red Bull-coureur geen verbetering meer forceren en bleef hij steken op P7. Lando Norris greep overtuigend poleposition met een tijd van 1:03.971, ruim een halve seconde sneller dan Charles Leclerc op P2.

Verstappen was na afloop niet te spreken over het gedrag van zijn auto. "De auto is compleet onbestuurbaar. Ik heb totaal geen grip. Het is zelfs erger dan eerst," klaagde hij over de boordradio. Eerder op de middag ging het al mis in Q1 voor teamgenoot Yuki Tsunoda (P18) en Carlos Sainz (P19), terwijl debutant Gabriel Bortoleto indruk maakte met een knappe doorkomst naar Q2.