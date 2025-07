Max Verstappen hoopt zijn weekend op het circuit van Spa-Francorchamps nog wat mooier te maken. De Nederlander won zaterdag de sprintrace, maar moet bij de GP van België vanaf de vierde startplek komen na een foutje in de kwalificatie. De race belooft een spektakel te worden door de natte omstandigheden. Volg alles live via dit artikel.

Om 15.00 uur Nederlandse tijd zouden Verstappen en zijn collega's aan de start verschijnen, maar na de opwarmronde besloot de organisatie dat het te nat is op het circuit. Het is te gevaarlijk om te starten volgens de wedstrijdleiding en dus werden de auto's weer terug naar de pitstraat gestuurd. Het is inmiddels duidelijk wanneer er wordt gestart: om 16.20 uur.

De coureurs begonnen met twee ronden achter de Safety Car, waarmee de race officieel van start was. Vanaf dat moment (16.20 uur) mocht de race nog maximaal drie uur duren.

Het was vooraf al duidelijk dat de regen op het circuit in België een grote rol gaat spelen. Al bij de Formule 2 én Formule 3 zondagochtend was het water spelbreker. In de voorprogramma's van de Formule 1 waren veel crashes en rode vlaggen te zien. Een tijdlang was het asfalt ook onberijdbaar.

Het is de vraag wanneer de race wel gaat beginnen. Als de omstandigheden eindelijk goed genoeg zijn om te beginnen dan zal Verstappen op de vierde plek plaatsnemen. Hij maakte in de kwalificatie een foutje en kon de top drie niet bedreigen. Lando Norris start vanaf pole position voor teamgenoot Oscar Piastri en Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Vier coureurs vanuit de pitstraat

Normaal staan er twintig rijders op de startgrid, maar deze keer zijn dat er 'slechts' zestien. Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams) en Fernando Alonso (Aston Martin) beginnen allemaal vanuit de pitstraat. De vier mannen, die samen in totaal negen keer wereldkampioen werden, kwalificeerden zaterdag al beroerd door allemaal vroeg uit te vallen. Daardoor moesten ze al achteraan in het veld beginnen, maar dat was voor de teams meteen een mooie kans om meer veranderingen dan gepland door te voeren.

Hamilton, Sainz, Alonso en Antonelli zagen dat hun auto's tot ver na de toegestane tijd en met meer wijzigingen dan toegestaan door de FIA zondagochtend op het circuit verschenen. In de zogeheten Parc Fermé-regels is het teams toegestaan om nog aan de auto te sleutelen tussen sessies in, maar met een beperkte tijd. Die hebben Ferrari, Mercedes, Williams en Aston Martin 'expres' overtreden, zodat ze de auto's nog optimaler kunnen maken.