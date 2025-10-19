Max Verstappen begint om 21.00 uur vanaf pole position aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. De viervoudig wereldkampioen beleeft tot op heden een gouden weekend in Austin, Texas en wil zondag de kroon op het werk zetten. Volg hier live alle hoogtepunten van de race in de Verenigde Staten.

Verstappen kwalificeerde zich vrijdagavond al op pole position voor de sprintrace. De coureur van Red Bull Racing zag in het in de eerste bocht al helemaal fout gaan achter zich: titelconcurrenten Lando Norris en Oscar Piastri botsten en lagen direct uit de race. Verstappen koerste vervolgens naar de eindstreep en liep zodoende acht punten in op WK-leider Piastri.

Er is namelijk nog een flinke inhaalslag te slaan voor de Nederlandse toprijder. Verstappen staat nu 57 punten achter Piastri in het wereldkampioenschap, terwijl ook Norris nog boven de 28-jarige Mad Max staat. Met nog zes races te gaan (inclusief deze in Austin) dit F1-seizoen, wordt het een race tegen de klok om de vijfde wereltitel op rij nog te pakken.

Goed nieuws voor oppermachtige Verstappen

Na de succesvolle sprintrace van Verstappen was het tijd voor de kwalificatie. Ook daar bleek hij oppermachtig. In Q3 zette hij al vrij snel de snelste tijd neer, waarna hij later nog een snelle ronde wilde neerzetten. Maar door een fout van het team kwam de Limburger te laat over de streep. Toch bleek zijn eerste ronde genoeg om opnieuw pole position te pakken.

En er is nog meer goed nieuws: Piastri heeft moeite om zijn McLaren goed te besturen op het Circuit of the Americas en kwam niet verder dan de zesde plek. Verstappen heeft wel direct concurrentie van Norris, die op P2 start.

Startgrid voor GP Verenigde Staten