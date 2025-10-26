Max Verstappen hoopte in Mexico de titelstrijd nog spannender te gaan maken, maar het lijkt erop dat hij vooral de schade zal moeten beperken. De Red Bull-coureur kwam in de kwalificatie niet verder dan de vijfde tijd terwijl Lando Norris op pole position staat. WK-leider Oscar Piastri stelde zaterdag ook teleur. Volg hier alle hoogtepunten van de race, die om 21.00 uur is begonnen.

Verstappen begon op mediumbanden aan de Grand Prix van Mexico, terwijl de vier coureurs voor hem op softs startten. De Nederlander was in eerste instantie goed weg bij de start, maar schoot door bij de eerste bocht. Hij gaf daarom twee posities terug en kwam terug op P4. Op die manier won hij toch één plek.

In ronde 6 van de 71 ging het even mis voor Verstappen. Hij zette de aanval in op Lewis Hamilton, maar schoot vervolgens weer door. Zodoende verloor hij plekken aan de Ferrari-rijder én aan Oliver Bearman. De banden van de Red Bull-coureur lijken beschadigd, doordat hij bij de start een lock-up had over de kerbstones. Overigens kreeg Hamilton tien seconden straf.

Boeiende race

Het lukte Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda elf ronden lang om WK-leider Oscar Piastri achter zich te houden. De McLaren-coureur had DRS nodig om de achtste plek over te nemen. In ronde 24 koos Hamilton ervoor om naar binnen te gaan voor nieuwe banden. Hij moest daarbij zijn straf inlossen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam daardoor op de veertiende plek terug de baan op.

Titelkansen

Verstappen leek halverwege het seizoen volledig kansloos voor een vijfde wereldtitel op rij, maar na zeges in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten was zijn achterstand van 104 punten op Piastri plotseling geslonken tot veertig stuks. Norris heeft veertien punten achterstand op zijn teamgenoot en staat dus op plek twee in het kampioenschap.

De Nederlander leek het momentum te hebben, maar in Mexico zijn de kaarten ineens anders geschud. Verstappen staat dan wel voor WK-leider Piastri, maar zij zullen allebei vrezen dat Norris een enorme slag gaat slaan op zondag. De Brit is al het hele weekend veruit de snelste en reed met overmacht naar pole position. Verstappen liet na de kwalificatie weten dat hij niet verwacht mee te doen om de zege. Hij heeft dus een wonder nodig om de titelstrijd nog spannender te maken.

Norris moet oppassen in eerste bocht

Hij heeft met Charles Leclerc, Lewis Hamilton en George Russell achter zich ook nog eens een flinke buffer richting Verstappen. Norris zal desondanks op zijn hoede moeten zijn, want de eerste bocht in Mexico is in het verleden vaak het decor gebleken van chaos.

De drie coureurs achter hem doen ook niet meer mee in de strijd om het kampioenschap en hebben dus niets meer te verliezen. Ferrari-coureurs Leclerc en Hamilton wonnen allebei nog geen race dit seizoen. Zij zullen dus hun kans ruiken in Mexico.