Max Verstappen hoopt zondag de druk nog iets verder op te voeren op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris in de strijd om de wereldtitel. Dat moet gebeuren bij de GP van Singapore en laat dat nu net de enige baan op de kalender zijn waar de Nederlander nooit wist te winnen. Verstappen hoopt daar zondag vanaf de tweede plek verandering in te gaan brengen. Volg de race vanaf 14.00 uur hier live.

Bij de start van de race maakte Verstappen al een andere keuze dan alle andere coureurs om hem heen. De Nederlander besloot op de zachtste banden te starten, terwijl de rest van de top-7 op mediums begint aan de race. Daarmee rijdt Verstappen met zijn Red Bull een andere strategie dan bijvoorbeeld de McLarens van Piastri en Norris. Maar de hoop om sneller weg te zijn, kon snel de prullenbak in. Russell reed bij de start weg van de Nederlander, die last kreeg van de McLarens. Norris raakte Piastri en daar is de Australische WK-leider niet blij mee.

Vloek op Singapore

Op de race in Singapore lijkt voor Verstappen haast een vloek te rusten. Waar het voor de meeste coureurs heel knap zou zijn om in acht edities driemaal op het podium te eindigen, maken de twee tweede plaatsen en een derde plek de GP van Singapore tot de race waar Verstappen in zijn loopbaan de minste successen boekte. Symbolisch was zijn vijfde plek in 2023, het jaar waarin de Nederlander 19 van de andere 21 races won.

Lange tijd leken de fans van Verstappen ook dit jaar niet te hoeven rekenen op een zege in Zuidoost-Azië, maar de hoop is de laatste weken in rap tempo toegenomen. Waar McLaren het grootste gedeelte van het seizoen dominant was, is dat sinds twee races plotseling niet meer het geval. Verstappen won zowel in Italië als in Azerbeidzjan met overmacht en lijkt zich zelfs weer te kunnen gaan mengen in de strijd om de wereldtitel.

Met 69 punten achterstand op WK-leider Piastri en nog maar zeven races te gaan, dringt de tijd echter wel. Verstappen kan een eerste zege in Singapore dus erg goed gebruiken. Dat is goed mogelijk, want de Red Bull-coureur reed zaterdag in een spannende kwalificatie naar de tweede tijd achter George Russell. WK-concurrenten Piastri en Norris starten vanaf de derde en de vijfde plek.

Startopstelling GP Singapore

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (RB) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hulkenberg (Sauber) Liam Lawson (RB) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams)



Pitlane: Alexander Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine)*

Diskwalificatie en pitstraat-start

*Williams-coureurs Albon en Sainz kwalificeerden zich als twaalfde en dertiende, maar na afloop bleek dat de achtervleugel bij beide auto's niet aan de reglementen voldeed. Daarop werden ze beiden gediskwalificeerd. De FIA bevestigde dat Albon uit de pitstraat moet starten, Sainz werd op de laatst beschikbare plek óp de grid gezet.



**Alpine heeft zoveel aan de auto van Pierre Gasly gesleuteld, dat de Parc Fermée-regels werden overtreden. Gasly eindigde tijdens Q1 van de kwalificatie met een uitgevallen auto buiten de baan en dus maakte het team van die pech gebruik door de auto van allerlei nieuwe onderdelen te voorzien. De consequentie is wel dat de Fransman vanuit de pitstraat moet starten.