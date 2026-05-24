Het Formule 1-circus is aanbeland in Noord-Amerika voor de GP van Canada. Eerder dit weekend vonden de vrije trainingen en kwalificaties al plaats en dat voorspelt weinig goeds voor Max Verstappen. Kan de Nederlander voor een verrassing zorgen vanaf de zesde startpositie? Volg de race hier live.

Tijdens de kwalificatie kwam de Red Bull van Verstappen maar moeilijk op gang. Daardoor zat er voor de viervoudig wereldkampioen niet meer in dan de zesde positie, vlak voor ploeggenoot Isack Hadjar. Ver voor de ontevreden Nederlander bemachtigde George Russell pole position in zijn Mercedes.

De Brit start in Canada vooraan, met achter hem ploegmaat Kimi Antonelli. Daarna volgen Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton en dan pas Verstappen, die slechts zevende staat in de WK-stand.

