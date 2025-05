LIVE GP Emilia-Romagna | Max Verstappen verliest enorme voorsprong door ongelukkig moment

De Grand Prix van Emilia-Romagna gaat om 15.00 uur van start. Max Verstappen begint vanaf de eerste startrij op Imola, maar moest zaterdag wel pole position laten aan WK-leider Oscar Piastri. Volg hier alle hoogtepunten van de race.

Verstappen kwam slecht weg bij de start, maar had in tweede instantie het meeste lef. Piastri en George Russell remden vrij vroeg, waardoor de Nederlander met een fenomenale remactie P1 kon afpakken in de eerste bocht.

Na 12 van de 63 ronden reed Verstappen nog altijd aan de leiding, met een voorsprong van 2.7 seconden op Piastri. Lando Norris heeft ondertussen P3 in handen, maar rijdt weer bijna acht seconden achter zijn teamgenoot. In ronde 15 werd het interessant: Piastri ging naar binnen voor nieuwe banden en Red Bull moest dus schakelen. Wanneer moest Verstappen zijn pitstop maken, om weer vóór de Australiër op de baan te komen?

Fenomenale Max Verstappen dankzij gedurfde remactie naar P1 bij de start van GP Emilia-Romagna Max Verstappen is fenomenaal begonnen aan de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander begon op P2 en was in eerste instantie slecht weg bij de start, maar herstelde zich op zeer knappe wijze.

Gunstige pitstop

Na 29 ronden ging ook Norris naar binnen voor een pitstop. Vlak daarna kwam er een virtual safety car op de baan, wat voor Verstappen het ideale moment was om ook zijn pitstop te maken. Zo behield hij met enig gemak de leiding van de wedstrijd.

In ronde 43 van de 63 had hij een voorsprong van ongeveer 18 seconden op Norris en nog eens 12 op Piastri. Laatstgenoemde had onder de virtual safety car nóg een pitstop gemaakt en zakte zodoende enigszins weg.

Voorsprong kwijt

Verstappen raakt zijn gigantische voorsprong op de concurrentie kwijt door een safety car in ronde 47. Kimi Antonelli viel uit. De Nederlander maakte van dat moment gebruik om meteen een pitstop te maken. Hij bleef daarmee 'gewoon' op P1. Norris maakte ook een pitstop, Piastri bleef buiten en nam daarmee P2 over.

Grote naam steunt PSV tijdens Formule 1-race in Italië: 'Ga proberen op telefoon te kijken' Dat Max Verstappen een fan van PSV is, was al bekend. Maar tijdens de GP van Emilia-Romagna dook er een nog veel grotere naam op tijdens de Formule 1-race in Italië. Op het circuit van Imola stuitte Viaplay-verslaggever Chiel van Koldenhoven op een oud-speler van de club: de Braziliaanse Ronaldo.

WK-stand

Piastri is momenteel de leider van het WK-klassement met 131 punten, McLaren-teamgenoot Lando Norris volgt op 115 punten. De Brit start op Imola vanaf P4, achter landgenoot George Russell. Verstappen heeft op dit moment 99 punten. De Nederlander kwalificeert al weken op topniveau, maar de Red Bull komt in de race simpelweg snelheid tekort.

Gevolgen voor zwaar gecrashte Yuki Tsunoda duidelijk: teamgenoot Max Verstappen krijgt 'straf' Yuki Tsunoda zal de GP van Emilia-Romagna vanuit de pitstraat moeten starten. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing crashte tijdens de kwalificatie hard. De halo beschermde de Japanner, want de auto rolde een paar keer over de kop. Tsunoda kon zelf uitstappen en weet nu wat de gevolgen zijn voor de race op zondagmiddag.

Yuki Tsunoda

Er was zaterdag enorme schrik rondom Yuki Tsunoda. De teamgenoot van Verstappen maakte tijdens de kwalificatie een flinke klapper. Zijn Red Bull sloeg over de kop en de Japanner mocht de halo bedanken dat hij ongeschonden uit de strijd kwam. Het zorgt ervoor dat Tsunoda vanuit de pitstraat moet beginnen.

Na afloop nam de Japanner volledige verantwoordelijkheid. "Ik heb gewoon te hard gepusht", zei hij eerlijk. "We hadden na de derde vrije training veel aanpassingen gedaan aan de auto. Misschien voelde ik me daardoor té zeker. Het was mijn fout, en dat frustreert me enorm."

Fans bejegenen teamgenoot van Max Verstappen racistisch: 'Velen gaan te ver' Franco Colapinto is terug in de Formule 1 en zijn fans hebben meteen voor de nodige opschudding gezorgd. Zij hebben Max Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda racistisch bejegend, nadat hij een gebaartje maakte naar de Argentijnse coureur.

Racistisch bejegend

De kleine coureur werd eerder dit weekend nog racistisch bejegend, nadat Tsunoda een gebaar maakte naar Franco Colapinto. De fans van de Argentijn hielden zich vervolgens niet in op sociale media.

Tsunoda zei daarover: “Ik weet dat deze fans hun landgenoot steunen, maar velen gaan te ver. Zowel richting mij als richting Doohan. Het is mooi dat ze zoveel energie hebben, maar ze moeten die onder controle houden. Als de situatie verergert, denk ik dat de Formule 1 moet ingrijpen.”