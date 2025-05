LIVE GP Monaco | Moeilijke race voor Max Verstappen, rookie maakt serieus kans op podiumplek

Max Verstappen moet zondag vanaf P4 proberen om nog iets aan te richten in de GP van Monaco in de Formule 1. De Nederlander heeft drie coureurs voor zich, maar door een nieuwe regel liggen er kansen. Volg hier alle ontwikkelingen rondom de roemruchte race in het prinsendom.

Tijdens de start was duidelijk dat Charles Leclerc direct voorbij Lando Norris wilde, maar dat lukte niet. De McLaren-coureur ging erg goed weg en bleef zijn eerste positie houden. Verstappen en Oscar Piastri raakten elkaar kort, maar ze bleven op dezelfde positie. Gabriel Bortoleto reed al snel vol de muur in, maar een gele vlag kwam er niet. De Braziliaan kon zijn weg vervolgen, maar door de nodige brokstukken moest er toch een virtual safety car aan te pas komen.

Niet veel later kregen we toch de eerste uitvaller. Pierre Gasly ging al vroeg naar binnen en leek Yuki Tsunoda op de huid te zitten, maar de Fransman overspeelde zijn hand. Hij reed op de Japanner en knalde zijn volledige linkervoorkant in puin, waardoor de gele vlag werd gezwaaid.

In ronde 19 van de 78 maakte raceleider Norris zijn eerste pitstop. De Engelsman zakte terug tot de vierde plek, achter Verstappen. Een ronde later maakte Racing Bull-rookie Isack Hadjar alweer zijn tweede stop. Teamgenoot Liam Lawson hield de nodige coureurs op, waardoor Hadjar als achtste terugkwam op de baan. Zit er vandaag een podiumplek voor hem in?

Verstappen rijdt na de eerste pitstops 'gewoon' weer op de vierde plek. Er moet iets geks gebeuren om de Nederlander op het podium te krijgen.

Max Verstappen kan zich met behulp van nieuwe regel in bijzonder rijtje scharen bij GP van Monaco Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats bij de Grand Prix van Monaco. Normaal gesproken was hij dan al volledig kansloos voor de zege, maar door een dit jaar ingevoerde regel mag de regerend wereldkampioen toch hopen. Als het Verstappen lukt om toch nog de race in het prinsdom te winnen dan voegt hij zich in een heel bijzonder rijtje.

Startposities GP van Monaco

Lando Norris Charles Leclerc Oscar Piastri Max Verstappen Isack Hadjar Fernando Alonso Esteban Ocon Liam Lawson Alexander Albon Carlos Sainz Yuki Tsunoda Nico Hülkenberg George Russel Andrea Antonelli Gabriel Bortoleto

Lastige startpositie voor Max Verstappen bij Grand Prix Monaco na gruwelijke kwalificatie van Lando Norris Max Verstappen begint zondag aan de Grand Prix van Monaco vanaf P5. Lando Norris is in zijn McLaren met een nieuw baanrecord de polesitter. In het vorstendom is het bijna onmogelijk om auto's in te halen, wat de startpositie des te belangrijker maakt.

Weersverwachting

Qua weer hoeven de coureurs niet op hele gekke omstandigheden te rekenen. Onder een licht briesje wordt een zonnige dag voorspeld zonder regen. De kans op neerslag is minder dan twintig procent. Het parcours in Monaco staat bekend om de smalle straten en de vele bochten, dus voor de coureurs een voordeel dat het qua regen meevalt.

Tijden GP Monaco

De race in Monaco zal om 15:00 uur Nederlandse tijd beginnen zondag. Het is de achtste race van dit seizoen. De zevende in het Italiaanse Imola werd gewonnen door Verstappen. De race wordt gereden in 78 rondes en is in totaal 3.337 kilometer.