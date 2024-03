Live GP Saoedi-Arabië | Race is begonnen: Max Verstappen houdt P1 vast

Max Verstappen is om 18.04 uur vanaf pole position begonnen aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De wereldkampioen kwam vorig jaar als nummer twee over de finish, achter zijn Red Bull-ploeggenoot Sergio Pérez. Wat gaan we vandaag zien?

Het ging de afgelopen week meer over randzaken dan over racen in de Formule. Met name de onrust bij Red Bull hield en houdt de gemoederen flink bezig. Verstappen werd meermaals in verband gebracht met een overstap naar Mercedes en deed zelf ook een duit in het zakje.

Een opvallende naam op de startgrid Oliver Bearman. De 18-jarige Brit vervangt Carlos Sainz. De Spaanse Ferrari-coureur heeft te kampen met een blindedarmontsteking en moet de race aan zich voorbij laten gaan. Bearman start vanaf de elfde plek.

Beroemdheden in Saoedi-Arabië

Bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië duiken er veel beroemdheden op. Onder meer popster Pharrell Williams, oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic, voetbaltrainer José Mourinho en bokser Anthony Josua bewonderen de paddock.

De race is begonnen

Lights out! De groene vlag is om 18.04 gezwaaid. Verstappen hield onbedreigd zijn eerste plek vast. Teamgenoot Checo Pérez had het moeilijk met Leclerc van Ferrari en stond P2 af aan de Monegask.

Safety car

Lance Stroll kust in de zevende ronde met zijn Aston Martin de muur. Direct wordt de safety car ingezet, want zijn auto staat op een gevaarlijke plek. Verstappen rijdt nog op P1, met bijna zes tellen voorsprong op Perez. Maar gezien de coureurs de pitstraat induiken en daarna achter de safety car moeten rijden, gaan de onderlinge verschillen verdwijnen.