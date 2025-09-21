Kan Max Verstappen zondag de snelste zijn in Azerbeidzjan? De wereldkampioen kende een ijzersterke start vanaf pole. De Nederlander won het vorige raceweekend in Italië en hoopt in Azerbeidzjan hetzelfde te doen. WK-leider Oscar Piastri beleefde in Baku in elk geval een deceptie.

Verstappen startte dus vanaf polepostion. Hij was zaterdag na een chaotische kwalificatie de snelste. Op plek twee en drie stonden twee opvallende namen, want Carlos Sainz en Liam Lawson waren na Verstappen de beste coureurs. De McLarens van Lando Norris en Piastri waren pas op plek zeven en negen terug te vinden. Al na één ronde kwam er dus een einde aan de race van Piastri, die met zijn bolide crashte. De Australiër remde veel te laat en schoot daardoor rechtdoor de muur in.

Kwalificatie

Zaterdag was het een en al spektakel in Azerbeidzjan. De gele en rode vlaggen zwaaiden alom tijdens de kwalificatie en het was Verstappen die daar uiteindelijk van profiteerde. Hij noteerde de snelste tijd in Q3, terwijl WK-leider Oscar Piastri in de muur terecht kwam.

Angst bij McLaren?

Hoewel Verstappen nog altijd ver achter de McLarens staat in de WK-stand, zijn ze bij de oranje renstal nog niet zeker van hun zaak. Teambaas Andrea Stella houdt nog serieus rekening met de Nederlander. "We mogen niet vergeten dat hij Max Verstappen is, de afgelopen vier wereldtitels won en in een snelle auto zit. Er zullen races zijn waar McLaren geen competitief voordeel heeft."