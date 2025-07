De Formule 1 is neergestreken op het iconische circuit van Silverstone. In Engeland hopen Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton op race winst voor de eigen fans, terwijl Max Verstappen zich wil revancheren na het drama weekend in Oostenrijk.

Halverwege Q1 werd er met de rode vlag gezwaaid. Franco Colapinto maakte eerder in zijn snelle ronde al een foutje en die wilde hij later goedmaken. De Argentijn nam te veel risico, ging te vroeg op zijn gas en schoof over het grind.

De schade leek mee te vallen, maar vervolgens stond hij toch weer stil. Daardoor werd besloten om de wapperende gele vlag om te wisselen voor de rode vlag en gingen alle coureurs de pit in.

Updates

Voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië was Red Bull druk bezig met updates aan de auto. Die waren ook wel nodig, gezien de problemen die Max Verstappen ervaart in de donkerblauwe bolide. Toch doen de updates nog niet wat ze moeten doen: tijdens de vrije trainingen liet de Nederlander geen herstel zien.

Zorgen voor Max Verstappen; update voor GP Groot-Brittannië belooft weinig goeds Max Verstappen heeft de eerste racedag op het iconische Silverstone achter de rug. Die eindigde eigenlijk zoals wel vaker de laatste tijd: teleurstellend. Dat terwijl Red Bull een update heeft meegenomen naar de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Toekomst

Hoewel Verstappen momenteel niet de absolute winnaar is die we normaal gesproken kennen, gaat het toch vooral om de Nederlander in het paddock. Door de mindere prestaties van en in de Red Bull, draait de geruchtenmolen op volle toeren.

Zo zou Mercedes achter de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 aanzitten. Dat zou pikant zijn, gezien het feit dat George Russell en Verstappen elkaar niet goed lijken te liggen. Desondanks zou de Engelsman zijn concurrent graag de overstap zien maken.

Mercedes-coureur George Russell duidelijk over samenwerking met Max Verstappen: 'Prima om teamgenoten te zijn' Formule 1-coureur George Russell heeft zich duidelijk uitgesproken over een mogelijke samenwerking met Max Verstappen bij Mercedes. Volgens hem zal er de komende weken 'heus wat gaan gebeuren' bij de renstal.

Oostenrijk

Verstappen zal zich in Engeland willen revancheren ten opzichte van het vorige raceweekend. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk ging alles mis voor de wereldkampioen. Voor zijn eigen fans kwam hij niet verder dan plek zeven in de kwalificatie.

Het kwaad was daarmee nog niet geschied, want in de race was het snel afgelopen. Mercedes-rookie Kimi Antonelli tikte Verstappen in bocht drie van de baan en daardoor zat de race van de Nederlander er snel op. Dat zorgde voor blije gezichten bij McLaren, dat met Lando Norris en Oscar Piastri de eerste twee podiumplekken bemachtigde.